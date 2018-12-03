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Побив ногами: у Дніпрі п'яний накинувся на 84-річну жінку

STYLERПодії    03.12.2018 - 16:12
Побив ногами: у Дніпрі п'яний накинувся на 84-річну жінку
Фото: колаж РБК-Україна

Нападника доставили до Чечеловського відділення поліції для з'ясування всіх обставин

У Дніпрі чоловік у стані алкогольного сп'яніння увірвався у будинок літньої жінки, влаштував погром та жорстоко її побив. Інцидент стався 2 грудня на вулиці Володимира Антоновича, повідомляє "Інформатор".

П'яний чоловік почав бити вікна однієї з квартир. Після того, як 84-річна господиня вийшла на шум, накинувся на неї. Раніше вони не були знайомі.

Нападника, який бив ногами пенсіонерку, зупинили патрульні.

Побив ногами: у Дніпрі п'яний накинувся на 84-річну жінкуФото: dp.informator.ua

Жінку із тупою травмою живота і гематомою передньої черевної стінки відвезли до лікарні.

Зазначається, що і чоловіку медики надали допомогу, оскільки той, розбиваючи скло у вікнах, порізав собі руки.

Побив ногами: у Дніпрі п'яний накинувся на 84-річну жінкуФото: dp.informator.ua

Нападника доставили до Чечеловського відділення поліції для з'ясування всіх обставин.

Як повідомлялося раніше, в Миколаєві наркоман заради дози жорстоко вбив 94-річну жінку.

Також ми писали про те, що в листопаді у поліції розповіли про жорстоке побиття 67-річної пенсіонерки з метою грабежу. Інцидент стався в селі Іванків Бориспільського району.

Нагадаємо, у листопаді у Донецькій області чоловік у стані алкогольного сп'яніння побив до смерті 78-річну жительку Равнополя.

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