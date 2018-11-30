Под Николаевом раненого мужчину заживо залили цементом (фото)

Фото: Коллаж РБК-Украина

Преступником оказался 33-летний житель Веселиновского района

28 ноября в городе Вознесенск, Николаевской области задержали мужчину, совершившего зверское преступление. 33-летний житель Веселиновского района нанес жертве ножевые ранения, а после отнес в подвал и залил заживо цементом. Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

Установлено, что в ночь с 23 на 24 ноября, злоумышленник, находясь в частном домовладении, на почве личной неприязни, нанес потерпевшему 11 ножевых ранений в различные жизненно важные части тела.

После этого потерпевший потерял сознание, а злоумышленник переместил его в подвальное помещение, где залил жертву раствором цемента, чтобы скрыть убийство.

Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила в результате кислородного голодания. В настоящее время в Вознесенский суд подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Убийце грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, что волонтер сообщила о жестоком избиении воина Украины. Также волонтер высказала мнение, что когда происходят подобные ситуации, очень сложно прогнозировать будущее и, скорее всего, подобный случай не последний.

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