Пытался познакомиться: пассажир маршрутки с ножом напал на девушку

Видео: (youtube.com/Киев Оперативный)

Во вторник вечером, 27 ноября, в одной из киевских маршруток мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал пассажирке ножом, если та с ним не познакомится. О странном инциденте сообщил один из пассажиров маршрутного автобуса №439 в "Киев Оперативный" в Facebook.

"Ехал я сегодня в маршрутке 439 (площадь Победы - Виноградарь). На одной из остановок зашел молодой человек (не в трезвом состоянии, потому что выпил водки, пива, сидр и коньяк). Через несколько минут он достал целлофановый пакет какого-то супермаркета и начал туда (извините) блевать. Все разбежались от него и на следующий остановке он вышел, чтобы выбросить пакет", — начал историю пользователь сети.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Он также рассказал, что мужчина вернулся в маршрутку после того, как выбросил в пакет, и решил познакомиться с одной из пассажирок.

"Вернувшись назад в маршрутку, он почувствовал себя мачо-боем и продвинулся в центр маршрутки. Еще через несколько остановок, мачо решило подкатить к девушке, чтобы познакомиться. Понятно, что девушка была против и тут начался самый **здец: он достает нож и с криками "я убью тебе" кидается на бедную девушку. Мужчина, стоящий около этого неадеквата, быстро среагировал и заломал его. Второй мужик выхватил нож и вызвали полицию. Пока ждали полицию алкаш не выдержал и еще раз "обновил" маршрутку", — добавили в сообществе.

В публикации также добавили, что на месте работают ППОП и СОГ.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что скандал с "директором" маршрутки получил продолжение.

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Видео: (video.rbc.ua)