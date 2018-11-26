Хамил и оскорблял: скандал с "директором" маршрутки получил продолжение

Коллаж РБК-Украина

Пенсионер сдержал обещание и написал жалобу на водителя

В Мелитополе водитель маршрутки извинился перед пассажиром-льготником за доставленную обиду. Об этом пишет издание "РИА Мелитополь".

Водителя маршрутного такси и пассажира-пенсионера, инвалида второй группы пригласили в транспортный отдел исполкома для проведения "очной ставки".

Как сообщил руководитель транспортного отдела Галина Кучеркова, водитель только недавно приступил к своим обязанностям в ООО "Автопрофи-М". На встречу в исполкоме он пришел со своей женой.

Выяснилось, что водитель маршрутки – многодетный отец. Он признал свою вину и попросил у пенсионера прощения за свое хамское поведение. К этим извинениям присоединилась и руководитель транспортного отдела. После долгого общения, пассажир-льготник принял извинения и конфликт был исчерпан.

Напомним, ранее мы писали о том, что между водителем маршрута №17 в Мелитополе и пенсионером, инвалидом второй группы произошел конфликт.

Как рассказал пострадавший пассажир, водитель его оскорблял, отбирал удостоверение, требуя оплатить проезд и всячески унижал. В ответ на все это пенсионер предложил водителю пройти в транспортный отдел, но водитель отказался в грубой форме.

"Я возмутился, ведь исполком фактически за углом находится – рядом с центральным рынком. Водитель сказал, что именно поэтому мне не так уж и дорого обойдется эта услуга. Когда я попросил узнать у водителя его фамилию – он сказал: "Пошел ты на х…" Я директор маршрутки, поэтому, что хочу, то и делаю. Кого хочу везти бесплатно, того и повезу", - пересказал суть беседы с хамским водителем Тимофей Тимофеевич.

После инцидента пенсионеру стало плохо и ему пришлось для восстановления здоровья принимать медикаменты. Но он записал номер маршрутного такси и обратился с заявлением в транспортный отдел исполкома.

Кстати, ранее мы писали о том, что маршрутчик "протянул по асфальту" пассажирку.

А также рассказывали о том, что в Мариуполе пассажир напал на водителя маршрутки во время движения.

Видео: РБК-Украина