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Хамив і ображав: скандал з "директором" маршрутки отримав продовження

STYLERЖиття    26.11.2018 - 14:28
Хамив і ображав: скандал з "директором" маршрутки отримав продовження
Колаж РБК-Україна

Пенсіонер стримав обіцянку і написав скаргу на водія

У Мелітополі водій маршрутки вибачився перед пасажиром-пільговиком за доставлену образу. Про це пише видання "РИА Мелітополь".

Водія маршрутного таксі і пасажира-пенсіонера, інваліда другої групи запросили в транспортний відділ виконкому для проведення "очної ставки".

Як повідомив керівник транспортного відділу Галина Кучеркова, водій лише нещодавно приступив до своїх обов'язків в ТОВ "Автопрофі-М". На зустріч у виконкомі він прийшов зі своєю дружиною.

З'ясувалося, що водій маршрутки – багатодітний батько. Він визнав свою провину і попросив у пенсіонера вибачення за свою хамську поведінку. До цих вибачень приєдналася і керівник транспортного відділу. Після довгого спілкування, пасажир-пільговик прийняв вибачення і конфлікт був вичерпаний.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що між водієм маршруту №17 в Мелітополі і пенсіонером, інвалідом другої групи стався конфлікт.

Як розповів постраждалий пасажир, водій його ображав, відбирав посвідчення, вимагаючи оплатити проїзд і всіляко принижував. У відповідь на все це пенсіонер запропонував водієві пройти в транспортний відділ, але водій відмовився в грубій формі.

"Я обурився, адже виконком фактично за рогом знаходиться - поруч з центральним ринком. Водій сказав, що саме тому мені не так вже й дорого обійдеться ця послуга. Коли я попросив дізнатися у водія його прізвище – він сказав: "Пішов ти на х..." Я директор маршрутки, тому, що хочу, те і роблю. Кого хочу везти безкоштовно, того й повезу", - переказав суть бесіди з хамським водієм Тимофій Тимофійович.

Після інциденту пенсіонеру стало погано і йому довелося для відновлення здоров'я приймати медикаменти. Але він записав номер маршрутного таксі і звернувся із заявою в транспортний відділ виконкому.

До речі, раніше ми писали про те, що маршрутник "протягнув по асфальту" пасажирку.

А також розповідали про те, що у Маріуполі пасажир напав на водія маршрутки під час руху.

Відео: РБК-Україна

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