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"Даже не остановился": маршрутчик "протянул по асфальту" пассажирку

STYLERЖизнь    25.11.2018 - 15:25
"Даже не остановился": маршрутчик "протянул по асфальту" пассажирку
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Мужчина уже пытался "загладить свою вину"

Один из водителей киевской маршрутки угодил в скандал после того, как "прокатил" пассажирку по асфальту. Об этом рассказала сама девушка, передает dtp.kiev.ua в Facebook.

"На остановке Вернадского, моя подруга выходила первая, за ней шла я. Не успела я ступить одной ногой на асфальт как этот к*зел поехал, я выпала из маршрутки, он протянул меня по асфальту немного и уехал. Эта свинья даже не остановилась и не предложила помощь", - говорится в сообщении.

&quot;Даже не остановился&quot;: маршрутчик &quot;протянул по асфальту&quot; пассажирку

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

После этого, утверждает девушка, она вызвала правоохранителей.

"Я вызвала полицию и скорую. В результате у меня разрыв хребтообразный связки. Полиция нашла этого водителя, спасибо им за это, он естественно попросил мой номер, чтобы "загладить свою вину", - подчеркнула она.

&quot;Даже не остановился&quot;: маршрутчик &quot;протянул по асфальту&quot; пассажирку

Фото: девушка получила травму после поездки в маршрутке (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, что в Харькове водитель совершил наезд на женщину-пешехода.

Ранее мы писали, что в деле о жутком ДТП в Харькове произошел неожиданный поворот.

Видео: (video.rbc.ua)

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