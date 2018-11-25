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"Навіть не зупинився": маршрутник "протягнув по асфальту" пасажирку

STYLERЖиття    25.11.2018 - 15:25
"Навіть не зупинився": маршрутник "протягнув по асфальту" пасажирку
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Чоловік вже намагався "загладити свою провину"

Один з водіїв київської маршрутки потрапив у скандал після того, як "прокотив" пасажирку по асфальту. Про це розповіла сама дівчина, передає dtp.kiev.ua Facebook.

"На зупинці Вернадського, моя подруга виходила перша, за нею йшла я. Не встигла ступити однією ногою на асфальт як цей до*зел поїхав , я випала з маршрутки, він простягнув мене по асфальту трохи і поїхав. Ця свиня навіть не зупинилася і не запропонувала допомогу", - йдеться в повідомленні.

&quot;Навіть не зупинився&quot;: маршрутник &quot;протягнув по асфальту&quot; пасажирку

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Після цього, стверджує дівчина, вона викликала правоохоронців.

"Я викликала поліцію і швидку. В результаті у мене розрив хребтообразный зв'язки. Поліція знайшла цього водія, спасибі їм за це, він природно попросив мій номер, щоб загладити свою провину", - підкреслила вона.

&quot;Навіть не зупинився&quot;: маршрутник &quot;протягнув по асфальту&quot; пасажирку

Фото: дівчина отримала травму після поїздки в маршрутці (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, що у Харкові водій скоїв наїзд на жінку-пішохода.

Раніше ми писали, що у справі про жахливу ДТП у Харкові стався несподіваний поворот.

Відео: (video.rbc.ua)

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