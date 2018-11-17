"Это был первый рейс": во Львове у маршрутки на ходу отвалились колеса (видео)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновники утверждают, что не знали об инциденте

В сети появилось видео, как у одной из львовских маршруток на полном ходу отваливаются задние колеса. Об этом сообщает ZAXID.net.

Так, во время движения по улице Стрийской, неподалеку от Львовского автобусного завода, у маршрутки во время езді отвалились задние колеса. Инцидент попал на видеорегистратор авто, которое ехало сзади.

Примечательно, что инцидент произошел в 6:30 утра, а в салоне машины пребывало только несколько человек. Как утверждает автор видео, это, возможно, был первый рейс машины, поскольку она ехала очень рано. Время не регистраторе не было переведено.

При этом руководитель управления транспорта Львовского горсовета Олег Портик уточни, что ничего не знает о данном инциденте.

Видео: у маршрутки отвалились колеса (zaxid.net)

"Первый раз слышу. Может быть, это даже не городская маршрутка, там ездят и пригородные. По крайней мере, к нам никто с жалобами никто не обращался", - сказал он.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве два пешехода попали под авто, перебегая дорогу.

В Киеве на Кольцевой дороге трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения пытались перебежать дорогу в неположенном месте. Двое из них погибли в результате ДТП.

А также рассказывали о том, что в Глухове ночью сожгли машину активиста, критиковавшего Терещенко и его команду.

Видео: РБК-Украина