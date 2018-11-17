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"Це був перший рейс": у Львові в маршрутки на ходу відвалилися колеса (відео)

STYLERЖиття    17.11.2018 - 09:35
"Це був перший рейс": у Львові в маршрутки на ходу відвалилися колеса (відео)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чиновники стверджують, що не знали про інцидент

У мережі з'явилося відео, як у одній з львівських маршруток на повному ходу відвалюються задні колеса. Про це повідомляє ZAXID.net.

Так, під час руху по вулиці Стрійській, неподалік від Львівського автобусного заводу, у маршрутки під час їзди відвалилися задні колеса. Інцидент потрапив на відеореєстратор авто, яке їхало позаду.

Примітно, що інцидент стався о 6:30 ранку, а в салоні машини перебувала лише кілька людей. Як стверджує автор відео, це, можливо, був перший рейс машини, оскільки вона їхала дуже рано. Час на реєстраторі не було переведено.

При цьому керівник управління транспорту Львівської міськради Олег Портик уточни, що нічого не знає про цей інцидент.

Відео: у маршрутки відвалилися колеса (zaxid.net)

"Перший раз чую. Може бути, це навіть не міська маршрутка, там їздять і приміські. Принаймні, до нас ніхто з скаргами ніхто не звертався", - сказав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Києві два пішоходи потрапили під авто, перебігаючи дорогу.

У Києві на Кільцевій дорозі троє чоловіків у стані алкогольного сп'яніння намагалася перебігти дорогу в недозволеному місці. Двоє з них загинули в результаті ДТП.

А також розповідали про те, що у Глухові вночі спалили машину активіста, який критикував Терещенко і його команду.

Відео: РБК-Україна

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