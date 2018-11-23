В Мариуполе пассажир напал на водителя маршрутки во время движения

Фото: РБК-Украина

Два человека были госпитализированы

В четверг, 22 ноября, в 20:40 в Мариуполе на проспекте Металлургов, в районе площади Кирова, неизвестный пассажир напал на водителя маршрутки №156. Об этом сообщили очевидцы, передает 0629.

Указывается, что между пассажиром и водителем возник конфликт. Мужчина напал на водителя с кулаками прямо во время движения транспортного средства, а тот в свою очередь резко затормозил.

В результате в салоне маршрутки 53-летняя мариупольчанка сильно ударилась о поручни. Женщина получила ушибы лица и челюсти. Также пострадал и водитель, у которого от удара кулаком травмирована скуловая область.

Пострадавших во время инцидента госпитализировали в челюстно-лицевое отделение БСМП. На данный момент в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.

Напомним, что в Николаевской области водитель устроил драку с пассажиром из-за место в автобусе. Пассажир хотел сесть на свободное место, однако маршрутчик настаивал, что кресло должно оставаться свободным. По итогу, водитель остановил автобус и начал выяснять отношения с мужчиной, сопроваждая драку нецензурной лексикой. Дерущихся разняли пассажиры маршрутки, после чего автобус смог продолжить движение.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области произошло трагическое ДТП, после которого молодой парень очнулся рядом с мертвой невестой.

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Видео: РБК-Украина