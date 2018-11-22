В Николаевской области водитель устроил драку с пассажиром из-за места в автобусе

Фото: РБК-Украина

В стычке мужчин пострадала девочка-первоклассница

В Николаевской области пассажирам маршрутки 163 пришлось наблюдать шокирующий инцидент: водитель подрался с пассажиром из-за места в автобусе. В стычке мужчин пострадала школьница. Соответствующий пост опубликовала Юля Петровская в Facebook.

Пассажир хотел сесть на свободное место, однако маршрутчик настаивал, что кресло должно оставаться свободным. По итогу, водитель остановил автобус и начал выяснять отношения с мужчиной, сопроваждая драку нецензурной лексикой. Дерущихся разняли пассажиры маршрутки, после чего автобус смог продолжить движение.

"Оскорбление, крики, слезы, разбита губа дочери, испорченное настроение... Это все наш знаменитый и незаменимый 163 маршрут... Каждое утро водитель не даёт людям садиться на переднее кресло... Так как он его держит для своей подруги... Люди возмущаются а водитель в ответ: "А ты что, не постоишь?", - пишет Юля Петровская.

Скриншот поста: (facebook.com/Юля Петровская)

Пользователи возмущены подобным поведением водителя, говорят, в таких случаях нужно жаловаться начальству:

Скриншот поста: (facebook.com/Юля Петровская)

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Видео: РБК-Украина