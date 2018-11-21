В Винницкой области в тройном ДТП бревно раздавило девочку

Фото: коллаж РБК-Украина

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.286 УК

В Винницкой области в Гайсине произошло тройное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла 14-летняя девочка. Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Винницкой области, после аварии из кузова грузовика слетело бревно, которое и убило подростка.

Правоохранители отметили, что ДТП спровоцировал 21-летний водитель автомобиля Volkswagen Т4, который не справился с управлением и его автомобиль въехал в припаркованную на обочине легковушку Citroen Jumper.

Фото: vn.npu.gov.ua

"После этого удара авто отбросило на грузовой ГАЗ 5204, также стоящий рядом. Именно это второе столкновение стало роковым". - говорится в сообщении.

Грузовик был загружен лесом, и от удара бревна слетели с кузова и посыпались на авто. Одно из бревен пробило лобовое стекло машины и травмировало сидящую там девочку. От полученных повреждений она скончалась на месте.

Фото: vn.npu.gov.ua

В полиции сообщили, что в рамках следствия у всех водителей взяли образцы крови для установления наличия алкоголя в организме, а сами машины забрали на штрафплощадку.

Было открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области произошло трагическое ДТП, после которого молодой парень очнулся рядом с мертвой невестой.

Также мы писали о том, что в Киевской области произошло ДТП с участием шести автомобилей.

Напомним, по факту аварии с участием десяти автомобилей в Днепре полиция открыла уголовное производство.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина