Проснулся рядом с мертвой невестой: жуткие подробности ДТП

Коллаж РБК-Украина

Молодой человек уснул в автомобиле незадолго до аварии

В Хмельницкой области произошло трагическое ДТП, после которого молодой парень очнулся рядом с мертвой невестой. Об этом сообщили в сюжете "Чрезвычайных новостей".

Трагедия произошла в Хмельницкой области. В тот вечер 21-летний Сергей со своей невестой и ее подругами отдыхали в одном из заведений города Меджибожа. Во время отдыха они познакомились с компанией, быстро подружились и решили продолжить вечер в другом месте.

Они вместе вышли из заведения и сели в машину. Хозяйка этого заведения в последствии рассказала, что вся компания была в состоянии алкогольного опьянения.

Сергей от выпитого алкоголя в машине заснул, а когда проснулся, то обнаружил, что машина находится посреди поля, а рядом с ним лежит его возлюбленная, вся в крови. Девушка погибла во время ДТП.

Водитель автомобиля и его двое друзей скрылись с места происшествия. Как сообщили полицейские, в ДТП виноват водитель автомобиля Renault Laguna. Он на скорости 150 км/в час не увидел знак поворота и вылетел прямо в поле.

В результате удара автомобиль перевернулся минимум четыре раза. Сергей чудом остался жив. Он, также как водитель и его друзья, получил незначительные травмы. А вот у 20-летней девушки шансов выжить практически не было – автомобиль ее буквально раздавил.

Медики говорят, что физическое состояние Сергея вполне удовлетворительное, а вот психологическое состояние вызывает опасение, так как он потерял девушку, которая должна была стать его женой.

Водителем автомобиля оказался 20-летний житель Черкасской области. Ему теперь грозит до 8 лет лишения свободы.

Скриншоты из видео (kriminal.ictv.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве огонь дотла уничтожил автокофейню.

А также рассказывали о том, что в Киеве в результате ДТП пострадала беременная женщина.

Видео: РБК-Украина