В Киеве в результате ДТП пострадала беременная женщина: подробности инцидента

Видео: (youtube.com/Информатор)

В понедельник, 19 ноября в Киеве в результате ДТП пострадала беременная женщина. Авария произошла на перекрестке Бульварно-Кудрявской и Гоголевской улиц с участием Hyundai i10 и Hyundai Accent. Инцидент произошел вечером, сообщает "Информатор".

Девушка-водителя Hyundai i10 рассказала, что она с подругой ехали вверх по Гоголевской улице в сторону Павловского парка. Проезжая перекресток с улицей Бульварно-Кудрявской, i10 столкнулся с автомобилем Hyundai Accent, в котором на пассажирском сидении находилась беременная женщина. i10 влетел в левый бок Accent, который в этот момент спускался по улице Бульварно-Кудрявской.

Фото: (kiev.informator.ua)

В результате аварии беременная девушка ударилась животом. Супруг пострадавшей рассказал, что женщина находилась на последнем месяце беременности. Несмотря на угрозу здоровью ребенка беременная отказалась от госпитализации.

Водители обоих машин утверждают, что ехали на зеленый свет. Виновника аварии установит следствие. На месте работал экипаж патрульной полиции и "скорая".

Напомним, что в Днепре столкнулось 10 автомобилей, есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек.

Видео: (video.rbc.ua)