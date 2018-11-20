Загорелась на ходу: в Киеве огонь дотла уничтожил автокофейню

Видео: YouTube/informator.ua

В Киеве на улице Кирилловской возле Куреневского рынка на ходу загорелся автомобиль Citroen Berlingo. Машина была оборудована под мобильную кофейню. Об этом сообщает "Информатор".

По словам очевидцев, авто направлялось по улице Кирилловской в сторону проспекта Степана Бандеры.

В то время, когда машина проезжала возле Куреневского рынка, из-под капота авто начало вырываться пламя. В скором времени автомобиль был полностью охвачен огнем. Водитель успел выбежать из автомобиля и попытался спасти установленную в багажнике кофемашину, однако не в силах был открыть задние двери.

Машина, оборудованная под мобильную кофейню (фото: kiev.informator.ua)

Предварительно, причиной пожара стал оторвавшийся топливный шланг. Бензин попал на горячие части двигателя и воспламенился. Чтобы потушить огонь пожарным потребовалось около 30 минут. Пламя практически полностью уничтожило машину. На месте работала бригада спасателей, экипаж патрульной полиции и "скорая".

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Видео: РБК-Украина