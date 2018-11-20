Загорівся на ходу: у Києві вогонь дотла знищив автокофейню

Відео: YouTube/informator.ua

У Києві на вулиці Кирилівській біля Куренівського ринку на ходу загорівся автомобіль Citroen Berlingo. Машина була обладнана під мобільну кав'ярню. Про це повідомляє "Информатор".

За словами очевидців, авто прямувало по вулиці Кирилівській в бік проспекту Степана Бандери.

В той час, коли машина проїжджала біля Куренівського ринку, з-під капоту авто почав вириватися полум'я. Незабаром автомобіль був повністю охоплений вогнем. Водій встиг вискочити з автомобіля і спробував врятувати встановлену в багажнику кавоварку, однак не в силах був відкрити задні двері.

Машина, обладнана під мобільну кав'ярню (фото: kiev.informator.ua)

Попередньо, причиною пожежі став відірвався паливний шланг. Бензин потрапив на гарячі частини двигуна і запалав. Щоб загасити вогонь пожежникам знадобилося близько 30 хвилин. Полум'я практично повністю знищило машину. На місці працювала бригада рятувальників, екіпаж патрульної поліції і "швидка".

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Відео: РБК-Україна