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Загорівся на ходу: у Києві вогонь дотла знищив автокофейню

STYLERПодії    20.11.2018 - 21:15

Відео: YouTube/informator.ua

У Києві на вулиці Кирилівській біля Куренівського ринку на ходу загорівся автомобіль Citroen Berlingo. Машина була обладнана під мобільну кав'ярню. Про це повідомляє "Информатор".

За словами очевидців, авто прямувало по вулиці Кирилівській в бік проспекту Степана Бандери.

В той час, коли машина проїжджала біля Куренівського ринку, з-під капоту авто почав вириватися полум'я. Незабаром автомобіль був повністю охоплений вогнем. Водій встиг вискочити з автомобіля і спробував врятувати встановлену в багажнику кавоварку, однак не в силах був відкрити задні двері.

 

Машина, обладнана під мобільну кав'ярню (фото: kiev.informator.ua)

Попередньо, причиною пожежі став відірвався паливний шланг. Бензин потрапив на гарячі частини двигуна і запалав. Щоб загасити вогонь пожежникам знадобилося близько 30 хвилин. Полум'я практично повністю знищило машину. На місці працювала бригада рятувальників, екіпаж патрульної поліції і "швидка".

Раніше ми повідомляли, що в Києві банда з бітами розгромила автомобіль, що стоїть у пробці. Інцидент стався біля станції метро "Поштова площа".

Також ми писали про вагітній жінці, яка постраждала в результаті ДТП у Києві. Аварія сталася на перехресті Бульварно-Кудрявській і Гоголівської вулиць.

Нагадаємо, у столиці власники авто на поліцейських номерах збили дівчину, яка переходила доргу на "зелений". Вирішивши, що можуть не надавати їй допомогу, хлопці просто поехли далі.

Відео: РБК-Україна

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