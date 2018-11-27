Награжден президентом: избитый водителем маршрутки ребенок-инвалид оказался героем

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что на совещании между участниками конфликта водитель оклеветал подростка-инвалида

26 ноября в городской маршрутке в Черкассах возник конфликт между 15-летним подростком-инвалидом 1-ой группы по зрению и сиротой Богданом Воликом и кондуктором, а также водителем автобуса. Кондуктор засомневалась в действительности удостоверения и выгнала ребенка из маршрутки. После инцидента состоялось совещание с участниками конфликта и руководителем предприятия "ЧАРЗ АВТО", чтобы публично выслушать аргументы сторон и дать им предварительную оценку. Об этом рассказывает издание "ПроВсе".

Инцидент произошел днем 26 ноября в маршрутке №25. Кондуктор решила, что удостоверение 15-летнего Богдана с 1-й группой инвалидности — не действительно. И водитель, и кондуктор стали требовать, чтоб юноша покинул салон автобуса, но тот отказался. После словесной перепалки водитель ворвался в салон автобуса и лично вытолкал ребенка-инвалида.

Интересно, что парень оказался героем, который два года назад спас двух девочек, провалившихся под лед на берегу Днепра. За такой смелый поступок Богдан получил из рук Президента медаль "За спасенную жизнь".

На совещании с участниками конфликта и руководителем предприятия "ЧАРЗ АВТО", которое было проведено в тот же день, каждая из сторон рассказала свою версию инцидента.

Версия водителя и кондуктора маршрутки №25

Кондуктор Любовь Власенко заявила, что на документе не было пометки о группе инвалидности. Как позже выяснилось, ее и не должно там быть. Но кондуктор была обязана внимательно просмотреть представленное удостоверение.

"Зашел этот парень на остановке "Эпицентр", предъявил удостоверение, — заявила кондуктор. — Ну тут я действительно не досмотрела, что там есть еще одна страница и решила, что документ не является действительным. Он мне сообщал, что имеет первую группу инвалидности, но об этом никаких сведений в удостоверении не было. Конфликта, очевидно, могло бы и не произойти, если бы я все вовремя выяснила. Вину за собой я действительно чувствую", – призналась женщина.

И водитель Александр Майстренко, и кондуктор Любовь Власенко уверяют, что парень вел себя слишком эмоционально и обещал ударить водителя по лицу. Именно это вроде бы больше всего разозлило перевозчика, и он себя уже почти не контролировал. Между прочим, Богдан говорит обратное. По его словам, к драке удался водитель.

Фото: Маршрутка №25 (provce.ck.ua)

Заместитель председателя Черкасской ОГА Костянин Омаргалиев спросил у Богдана Волика, действительно ли он хамил водителю. На что парень ответил, что "такое немного было", потому что он был очень возмущен отношением к себе. Сжал кулаки, но "руку на водителя не поднимал".

Версия пострадавшей стороны

Богдан Волик рассказал присутствующим, что по удостоверению, которое "забраковала" кондуктор, он ездит по городу уже шесть лет.

"Водитель мне раздраженно сообщил, что автобус, если я не выйду из него, не поедет. Я сказал, что не собираюсь выходить и что сам он "заяц". А уже потом водитель зашел в салон и набросился на меня и ударил в грудь за то, что я фиксировал все на видео", — рассказал Богдан.

Бабушка Богдана, которая воспитывает внука-сироту и является его опекуном с 8-ми месячного возраста, акцентировала, что Богдан не мог бросаться и хамить.

"Я очень хорошо знаю своего внука, он вежливый", — заверила женщина.

Фото: Богдан Волик и его бабушка (provce.ck.ua)

Она также отметила, что хорошо знает и кондуктора, ведь много ездит. Ее отношение к людям она охарактеризовала, как "сплошной кошмар". Бабушка Богдана призналась, что ей неоднократно приходилось защищать от кондукторов пассажиров и покупать людям билеты, чтобы их не высадили. А высаживают обычно незащищенных.

Комментарий ОГА

Константин Омаргалиев лично извинился перед семьей Воликов и видит необходимым, чтобы оценку тому, что произошло, дали правоохранители. В случившемся он обвиняет и городскую власть, которая никак не может решить проблему возмещения льготных перевозок перевозчикам.

Фото: Константин Омаргалиев, заместитель председателя ОГА (provce.ck.ua)

"Как бы там не было, никто не имеет права обижать детей. Несмотря на то, кто вас "завел": то ли жена, или кто-то другой, вы не имели права покидать рабочее место и ввязываться в конфликт с ребенком. Мы уверены в том, что это не первый резонансный случай в наших маршрутках. Сегодня я обращаюсь к руководителям города, чтобы они наконец уладили вопрос с перевозкой льготных категорий пассажиров. Кондуктор не увидел, какую льготу имеет ребенок, но почему сразу возникла личная неприязнь к нему? Я понимаю, что перевозчикам не хочется возить льготников бесплатно, потому что это бизнес... Но не обязательно людям надевать медали, чтобы к ним относились вежливо. Ведь я уверен, если бы водитель знал, что это за парень, то конфликта не произошло бы", — подчеркнул заместитель председателя ОГА.

В конфликте из-за удостоверения между водителем маршрутки и подростком-инвалидом должны разбираться правоохранительные органы, считает заместитель председателя Черкасской областной государственной администрации Константин Омаргалиев.

Напомним, что в Киеве авто снесло пьяного пешехода.

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Видео: (video.rbc.ua)