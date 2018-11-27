Нагороджений президентом: побита водієм маршрутки дитина-інвалід виявилася героєм

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що на нараді між учасниками конфлікту водій обмовив підлітка-інваліда

26 листопада в міській маршрутці у Черкасах виник конфлікт між 15-річним підлітком-інвалідом 1-ої групи по зору та сиротою Богданом Воликом і кондуктором, а також водієм автобуса. Кондуктор засумнівалася в дійсності посвідчення і вигнала дитину з маршрутки. Після інциденту відбулася нарада з учасниками конфлікту і керівником підприємства "ЧАРЗ-АВТО", щоб публічно вислухати аргументи сторін і дати їм попередню оцінку. Про це розповідає видання "ПроВсе".

Інцидент стався вдень 26 листопада у маршрутці №25. Кондуктор вирішила, що посвідчення 15-річного Богдана з 1-ю групою інвалідності — не дійсно. І водій і кондуктор стали вимагати, щоб юнак покинув салон автобуса, але той відмовився. Після словесної перепалки водій увірвався в салон автобуса і особисто виштовхав дитину-інваліда.

Цікаво, що хлопець виявився героєм, який два роки тому врятував двох дівчаток, які провалилися під лід на березі Дніпра. За такий сміливий вчинок Богдан отримав з рук Президента медаль "За врятоване життя".

На нараді з учасниками конфлікту і керівником підприємства "ЧАРЗ-АВТО", яке було проведено в той же день, кожна із сторін розповіла свою версію інциденту.

Версія водія та кондуктора маршрутки №25

Кондуктор Любов Власенко заявила, що на документі не було позначки про групу інвалідності. Як пізніше з'ясувалося, її і не повинно там бути. Але кондуктор була зобов'язана уважно переглянути представлене посвідчення.

"Зайшов цей хлопець на зупинці "Епіцентр", пред’явив посвідчення. Ну тут я дійсно не додивилася, що там є ще одна сторінка і вирішила, що документ не є дійсним. Він мені повідомляв, що має першу групу інвалідності, але про це ніяких відомостей у посвідченні не було. Конфлікту, вочевидь, могло б і не статись, якби я все вчасно з’ясувала. Вину за собою я дійсно відчуваю", – зізналася жінка.

І водій Олександр Майстренко, і кондуктор Любов Власенко запевняють, що хлопець вів себе надто емоційно і обіцяв вдарити водія по обличчю. Саме це начебто найбільше розлютило перевізника, і він вже майже не контролював. Між іншим, Богдан говорить зворотнє. За його словами, до бійки вдався водій.

Фото: Маршрутка №25 (provce.ck.ua)

Заступник голови Черкаської ОДА Костянин Омаргалиев запитав у Богдана Волика, чи дійсно він хамив водієві. На що хлопець відповів, що "таке трохи було", тому що він був дуже обурений ставленням до себе. Стиснув кулаки, але "руку на водія не піднімав".

Версія постраждалої сторони

Богдан Волик розповів присутнім, що за посвідченням, яке "забракувала" кондуктор, він їздить по місту вже шість років.

"Водій мені роздратовано повідомив, що автобус, якщо я не вийду з нього, не поїде. Я сказав, що не збираюся виходити і що сам він "заєць". А вже потім водій зайшов в салон і накинувся на мене і вдарив у груди за те, що я фіксував все на відео", — розповів Богдан.

Бабуся Богдана, яка виховує внука-сироту і є його опікуном з 8-ми місячного віку, акцентувала, що Богдан не міг кидатися і грубіянити.

"Я дуже добре знаю свого онука, він ввічливий", — запевнила жінка.

Фото: Богдан Волик і його бабуся (provce.ck.ua)

Вона також зазначила, що добре знає і кондуктора, адже багато їздить. Її ставлення до людей вона охарактеризувала як "суцільний кошмар". Бабуся Богдана зізналася, що їй неодноразово доводилося захищати від кондукторів пасажирів і людям купувати квитки, щоб їх не висадили. А висаджують зазвичай незахищених.

Коментар ОДА

Костянтин Омаргалієв особисто вибачився перед родиною Воликів і бачить необхідним, щоб оцінку того, що сталося, дали правоохоронці. У трагедії він звинувачує і міську владу, яка ніяк не може вирішити проблему відшкодування перевізникам пільгових перевезень.

Фото: Костянтин Омаргалієв, заступник голови ОДА (provce.ck.ua)

"Як би там не було, ніхто не має права кривдити дітей. Не дивлячись на те, хто вас "завів": чи то дружина, чи хтось інший, ви не мали права полишати робоче місце та вв’язуватись у конфлікт з дитиною. Ми впевнені в тому, що це не перший резонансний випадок у наших маршрутках. Сьогодні я звертаюсь до керівників міста, щоб вони нарешті владнали питання з перевезенням пільгових категорій пасажирів. Кондуктор не побачив, яку пільгу має дитина, але чому одразу виникла особиста неприязнь до неї? Я розумію, що перевізникам не хочеться возити пільговиків безкоштовно, бо це бізнес… Але не обов’язково людям вдягати медалі, щоб до них ставились чемно. Адже я впевнений, якби водій знав, що це за хлопець, то конфлікту не сталося б", — підкреслив заступник голови ОДА.

У конфлікті через посвідчення між водієм маршрутки і підлітком-інвалідом повинні розбиратися правоохоронні органи, вважає заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації Костянтин Омаргалієв.

Нагадаємо, що у Києві авто знесло п'яного пішохода.

Раніше ми писали, що маршрутник погрожував розправою за зйомку з місця ДТП.

Відео: (video.rbc.ua)