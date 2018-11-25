На ходу отпало колесо: маршрутчик угрожал расправой за съемку с места ДТП

Фото: (Виталий Носач/РБК-Украина)

В сети возмущены поведением горе-водителя

В Украине участились случаи ДТП с участием неисправных маршрутных автобусов. На этот раз помимо возможного вреда в результате инцидента маршрутки пригрозил физической расправой. После того, как на ходу у маршрутки отвалилось колесо, горе-водитель набросился на одну из пассажирок, которая зафиксировала на камеру инцидент. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Сообщается, что помимо того, что у этого горе-водителя маршрутного автобуса №544 при перевозке пассажиров отвалилось колесо, возле станции метро "Дарница", он еще и на девушку бросался.

"Меня водитель чуть не побил там, потому что я фотографировала. Подбежал ко мне и спрашивает "ты с какого телеканала, деточка? Для себя? Так ты иди с миром, оно тебя не надо, могу хуже сделать только".

Скриншот поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

В сети возмутились, что инцидент произошел именно с обновленной маршруткой, которую выпустили в эксплуатацию совсем недавно.

"Маршрутки от Рошенко класса Евро5)))", "Зато не бляха…", "Вот займитесь техническим состоянием маршруток, а не блях", " Гройсман наведет порядок или нет с этими маршрутками?", " Новый суперкомфортный транспорт от президента))", — написали в сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что в Харькове водитель совершил наезд на женщину-пешехода.

Ранее мы писали, что в деле о жутком ДТП в Харькове произошел неожиданный поворот.

Видео: (video.rbc.ua)