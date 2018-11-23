ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В деле о жутком ДТП в Харькове произошел неожиданный поворот

STYLERЖизнь    23.11.2018 - 17:14
В деле о жутком ДТП в Харькове произошел неожиданный поворот
Фото: ДТП в Харькове

Следующее судебное заседание назначили на 26 ноября

Фигурантка дела о трагическом дорожно-транспортном происшествии на улице Сумской в Харькове в октябре 2017-го Марина Ковалева отказалась от своих претензий к Алене Зайцевой, которая сидела за рулем автомобиля Lexus, сбившего людей. Об этом в пятницу, 23 ноября, во время судебного заседания заявил адвокат подсудимой Евгений Мельниченко, передают "Факты".

Отмечается, что юрист попросил приобщить заявление Ковалевой, которая была пассажиркой в автомобиле, к материалам уголовного дела.

По словам судьи, подлинность подписи девушки должны были проверить работники канцелярии суда.

Следующее судебное заседание было назначено на 26 ноября.

В деле о жутком ДТП в Харькове произошел неожиданный поворотАлена Зайцева: коллаж РБК-Украина

Ранее мы сообщали о том, что эксперт по безопасности Сергей Шабовта высказал предположение о том, что виновницу смертельного ДТП в Харькове Алену Зайцеву не будут сильно наказывать и она скорее всего получит минимальный срок

Также мы писали, что в деле Зайцевой и Дронова адвокаты нашли нестыковки.

Напомним, недавно в суде по делу о жутком ДТП в Харькове выводы экспертизы объясняли с помощью игрушечной машинки.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Новости Украины ДТПАлена ЗайцеваСуд
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь