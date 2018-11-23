В деле о жутком ДТП в Харькове произошел неожиданный поворот

Фото: ДТП в Харькове

Следующее судебное заседание назначили на 26 ноября

Фигурантка дела о трагическом дорожно-транспортном происшествии на улице Сумской в Харькове в октябре 2017-го Марина Ковалева отказалась от своих претензий к Алене Зайцевой, которая сидела за рулем автомобиля Lexus, сбившего людей. Об этом в пятницу, 23 ноября, во время судебного заседания заявил адвокат подсудимой Евгений Мельниченко, передают "Факты".

Отмечается, что юрист попросил приобщить заявление Ковалевой, которая была пассажиркой в автомобиле, к материалам уголовного дела.

По словам судьи, подлинность подписи девушки должны были проверить работники канцелярии суда.

Следующее судебное заседание было назначено на 26 ноября.

Алена Зайцева: коллаж РБК-Украина

Ранее мы сообщали о том, что эксперт по безопасности Сергей Шабовта высказал предположение о том, что виновницу смертельного ДТП в Харькове Алену Зайцеву не будут сильно наказывать и она скорее всего получит минимальный срок.

Также мы писали, что в деле Зайцевой и Дронова адвокаты нашли нестыковки.

Напомним, недавно в суде по делу о жутком ДТП в Харькове выводы экспертизы объясняли с помощью игрушечной машинки.

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Видео: РБК-Украина