"Явный ляп экспертизы": адвокат Дронова указал на новую деталь в расследовании ДТП

Фото: ДТП в Харькове (УНИАН)

По мнению адвоката, эксперты намеренно предоставляют лживые результаты

В деле по резонансному ДТП в Харькове, которое произошло в октябре 2017 года, появились некоторые детали, которые противоречат заключениям экспертов. Об этом в Facebook рассказал защитник одного из участников трагической аварии, Геннадия Дронова, Сергей Перепелица. Адвокат акцентировал на том, что эксперты намеренно уклоняются от объективной оценки ДТП и выносят заведомо неправдивые результаты.

"Независимыми" экспертами, в указанном выводе, не дается конкретных и обоснованных ответов ни на один из поставленных вопросов, а на 29 страницах текста только и делают, что сочиняют, сочиняют и еще раз что-то,да сочиняют",- пишет адвокат, подчеркивая свое отношение к результатам экспертизы.

Скрин поста (facebook.com/Сергей Перепелица)

Кроме того, Сергей Перепелица привел детали экспертизы, которые плохо сочетаются между собой и откровенно противоречат друг другу.

Фото: facebook.com/Сергей Перепелица

"На схеме они сначала изображают VOLKSWAGEN Touareg, который якобы пересек границу перекрестка кузовом автомобиля на 90 см (при общей длине автомобиля 476, 6 см), а потом эти же эксперты на раскадровке видеозаписи ДТП проводят эту же условную линию перекрестка перед фарами VOLKSWAGEN Touareg и это при том, что такой явный ляп экспертизы видно невооруженным взглядом", - подводит черту под работой экспертов адвокат Дронова.

Скриншот: Сергей Перепелица (facebook.com)

Как ранее сообщалось, во время очередного заседания по делу о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове, 7 ноября, обвиняемым Геннадию Дронову и Алене Зайцевой продлили арест еще на 60 суток. Это означает, что новогодние праздники им придется провести в СИЗО.

Видео: РБК Украина