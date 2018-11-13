"Явний ляп експертизи": адвокат Дронова вказав на нову деталь в розслідуванні ДТП

Фото: ДТП у Харкові (УНІАН)

За думкою адвоката, експерти навмисно надають брехливі результати

У справі за резонансній ДТП в Харкові, яке відбулося в жовтні 2017 року, з'явилися деякі деталі, які суперечать висновкам експертів. Про це у Facebook розповів захисник одного з учасників трагічної аварії, Геннадія Дронова, Сергій Перепелиця. Адвокат акцентував на тому, що експерти навмисно ухиляються від об'єктивної оцінки ДТП і виносять завідомо неправдиві результати.

"Незалежними експертами, у зазначеному висновку, не дається конкретних і обґрунтованих відповідей на жодне з поставлених питань, а на 29 сторінках тексту тільки й роблять, що пишуть, пишуть і ще раз щось та складають",- пише адвокат, підкреслюючи своє ставлення до результатів експертизи.

Скрін поста (facebook.com/Сергей Перепелица )

Крім того, Сергій Перепелиця привів деталі експертизи, які погано поєднуються між собою і відверто суперечать один одному.

Фото: facebook.com/Сергей Перепелица

"На схемі вони спочатку зображують VOLKSWAGEN Touareg, який нібито перетнув кордон перехрестя кузовом автомобіля на 90 см (при загальній довжині автомобіля 476, 6 см), а потім ці ж експерти на аркуші розкадрування відеозапису ДТП проводять цю умовну лінію перехрестя перед фарами VOLKSWAGEN Touareg і це при тому, що такий явний ляп експертизи видно неозброєним поглядом", - підводить риску під роботою експертів адвокат Дронова.

Фото: facebook.com/Сергей Перепелица

Як раніше повідомлялося, під час чергового засідання у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській в Харкові, 7 листопада, обвинуваченим Геннадію Дронову і Олені Зайцевій продовжили арешт ще на 60 діб. Це означає, що новорічні свята їм доведеться провести в СІЗО.

Відео: РБК Україна