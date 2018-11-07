Смертельное ДТП в Харькове на Сумской: Алена Зайцева проведет Новый год в СИЗО

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Прокуратура считает, что обвиняемые могут убежать из страны или давить на свидетелей

Во время очередного заседания по делу о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове, обвиняемым Геннадию Дронову и Алене Зайцевой продлили арест еще на 60 суток. Об этом сообщает сайт 057.ua.

В среду, 7 ноября состоялось очередное заседание суда по делу о страшном ДТП в Харькове по улице Сумской, которое произошло в октябре 2017 года.

Во время заседания должны были огласить результаты экспертизы, которую провел Научно-исследовательский институт. Однако их дали только для ознакомления правозащитникам.

Адвокаты ходатайствовали о том, чтобы заменить меру пресечения для Алены Зайцевой на домашний арест и снова сообщили о том, что ее самочувствие в СИЗО ухудшается.

"Совершать правонарушение у Зайцевой нет ни сил, ни желания. Прошу суд отказать в удовлетворении ходатайства прокурора", - сказала адвокат Козырь.

"Не приведены основания для такой меры пресечения. Думаю, что домашний арест при содействии следствию, ухудшении здоровья, подходит. Подсудимая также человек и требует защиты", - пояснил Мельниченко.

Однако представители прокуратуры и адвокаты потерпевших не поддержали такого решения и отметили, что Зайцева не нуждается в срочной медицинской помощи.

"Подсудимые могут скрываться от следствия, влиять на участников процесса. Поэтому нужно продлить меру пресечения", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

По окончании судебного заседания суд продлил меру пресечения Алене Зайцевой и Геннадию Дронову до 5 января 2019 года в виде содержания под стражей без внесения залога. Следующее заседание назначено на 13 ноября.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что адвокаты Зайцевой заявили, что она серьезно больна.

А также писали о том, что правозащитники сообщили, что у Зайцевой отказали ноги.

Видео: РБК-Украина