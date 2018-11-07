Смертельна ДТП у Харкові на Сумській: Олена Зайцева проведе Новий рік у СІЗО

Колаж РБК-Україна

Прокуратура вважає, що обвинувачені можуть втекти з країни або тиснути на свідків

Під час чергового засідання у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській в Харкові, обвинуваченим Геннадію Дронову і Олені Зайцевій продовжили арешт ще на 60 діб. Про це повідомляє сайт 057.ua.

У середу, 7 листопада відбулося чергове засідання суду у справі про страшну ДТП в Харкові, по вулиці Сумській, яка відбулася в жовтні 2017 року.

Під час засідання повинні були оголосити результати експертизи, яку провів Науково-дослідний інститут. Однак їх дали тільки для ознайомлення правозахисникам.

Адвокати клопотали про те, щоб змінити запобіжний захід для Олени Зайцевої на домашній арешт і знову повідомили про те, що її самопочуття в СІЗО погіршується.

"Вчиняти правопорушення у Зайцевої немає ні сил, ні бажання. Прошу суд відмовити у задоволенні клопотання прокурора", - сказала адвокат Козир.

"Не наведено підстави для такого запобіжного заходу. Думаю, що домашній арешт за сприяння слідству, погіршення здоров'я, підходить. Підсудна також людина і потребує захисту", - пояснив Мельниченко.

Проте представники прокуратури та адвокати потерпілих не підтримали такого рішення та зазначили, що Зайцева не потребує термінової медичної допомоги.

"Підсудні можуть переховуватися від слідства, впливати на учасників процесу. Тому потрібно продовжити запобіжний захід", - розповіла прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик.

Після закінчення судового засідання суд продовжив запобіжний захід Олені Зайцевій та Геннадію Дронову до 5 січня 2019 року у вигляді утримання під вартою без внесення застави. Наступне засідання призначено на 13 листопада.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що адвокати Зайцевої заявили, що вона серйозно хвора.

А також писали про те, що правозахисники повідомили, що у Зайцевої відмовили ноги.

Відео: РБК-Україна