ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Смертельна ДТП у Харкові на Сумській: Олена Зайцева проведе Новий рік у СІЗО

STYLERЖиття    07.11.2018 - 21:00
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Прокуратура вважає, що обвинувачені можуть втекти з країни або тиснути на свідків

Під час чергового засідання у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській в Харкові, обвинуваченим Геннадію Дронову і Олені Зайцевій продовжили арешт ще на 60 діб. Про це повідомляє сайт 057.ua.

У середу, 7 листопада відбулося чергове засідання суду у справі про страшну ДТП в Харкові, по вулиці Сумській, яка відбулася в жовтні 2017 року.

Під час засідання повинні були оголосити результати експертизи, яку провів Науково-дослідний інститут. Однак їх дали тільки для ознайомлення правозахисникам.

Адвокати клопотали про те, щоб змінити запобіжний захід для Олени Зайцевої на домашній арешт і знову повідомили про те, що її самопочуття в СІЗО погіршується.

"Вчиняти правопорушення у Зайцевої немає ні сил, ні бажання. Прошу суд відмовити у задоволенні клопотання прокурора", - сказала адвокат Козир.

"Не наведено підстави для такого запобіжного заходу. Думаю, що домашній арешт за сприяння слідству, погіршення здоров'я, підходить. Підсудна також людина і потребує захисту", - пояснив Мельниченко.

Проте представники прокуратури та адвокати потерпілих не підтримали такого рішення та зазначили, що Зайцева не потребує термінової медичної допомоги.

"Підсудні можуть переховуватися від слідства, впливати на учасників процесу. Тому потрібно продовжити запобіжний захід", - розповіла прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик.

Після закінчення судового засідання суд продовжив запобіжний захід Олені Зайцевій та Геннадію Дронову до 5 січня 2019 року у вигляді утримання під вартою без внесення застави. Наступне засідання призначено на 13 листопада.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що адвокати Зайцевої заявили, що вона серйозно хвора.

А також писали про те, що правозахисники повідомили, що у Зайцевої відмовили ноги.

Відео: РБК-Україна

Новини України ДТПАлена Зайцева
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся