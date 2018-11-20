Жуткое ДТП в Харькове: в суде выводы экспертизы объясняли с помощью игрушки

Видео: YouTube / MediaPort News

В Харькове во время заседания Киевского районного суда по делу о трагическом ДТП на улице Сумской в октябре 2017 года рассмотрели заявление защиты водителя Volkswagen Геннадия Дронова об отводе экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса. Во вторник, 20 ноября, в суд явились трое из четырех экспертов НИИ, сообщает "МедиаПорт".

Как решил суд, для рассмотрения вопроса об отводе можно обойтись и без четвертого специалиста (Юлия Носатенко находится на больничном).

Согласно заявлению трех экспертов (Виталия Варлахова, Валерия Ольхова и Анны Роман), заявление защитника Дронова Сергея Перепелицы об отводе являются безосновательными, так как у них есть соответствующая квалификация и опыт для проведения подобного рода исследований.

Добавим, что об отсутствии оснований для отвода заявила и сторона обвинения, и адвокат водителя Lexus Алены Зайцевой Юлия Козырь.

Представители потерпевших Лариса Матвеева и Александр Дрижанов, а также потерпевший Игорь Берченко поддержали заявление об отводе. Еще один представитель потерпевших, Николай Василяка, поддержал сторону обвинения.

В итоге, судья Виктор Попрас в отводе экспертов отказал и заявил, что адвокат Дронова не предоставил доказательства, которые исключают возможность участия данных экспертов.

Скриншот: YouTube / MediaPort News

Кроме того, один из экспертов по делу о ДТП на Сумской пытался объяснить защитнику Дронова выводы экспертизы с помощью игрушечной машинки.

По словам экспертов, определить скорость автомобиля Lexus не представляется возможным, в то же время они отметили, что независимо от скорости машины Зайцевой, действия Дронова не соответствовали ПДД. Также они указали на то, что отличия в линиях границы перекрестка на фотографиях и графике можно объяснить ракурсом съемки и тем, что линия видна под углом в 90 градусов.

Как сообщалось ранее, в Харькове Киевский районный суд отказался вызвать на заседание в качестве свидетеля медсестру, которая брала анализы у обвиняемой в резонансной смертельной аварии Елены Зайцевой.

Также мы писалио том, что один из пострадавших в результате аварии в Харькове отказался от гражданского иска и от претензий к подозреваемой Елене Зайцевой.

Также мы писали о том, что 2 октября родственники жертв признались, что уже потеряли веру в то, что виновные понесут справедливое наказание, а также обратились к президенту Украины и попросили защитить их право на справедливый суд.

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Видео: РБК-Украина