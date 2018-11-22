Смертельное ДТП в Харькове: эксперт считает, что Зайцева получит минимум

Коллаж РБК-Украина

Эксперт отметил, что ожидать справедливого суда не стоит

Эксперт по безопасности Сергей Шабовта высказал предположение о том, что виновницу жуткого ДТП в Харькове Алену Зайцеву не будут сильно наказывать и она получит минимальный срок. Об этом эксперт рассказал в комментарии для издания "ГолосUA".

Сергей Шабовта считает, что виновные в смертельном ДТП, которое произошло в октябре прошлого года в Харькове по улице Сумской, понесут наказание, но оно будет существенно минимизировано.

"Виновные в этом жутком ДТП, безусловно, понесут наказание, но оно будет минимизировано до смехотворных размеров. Но, даже учитывая широкий общественный резонанс, мощного и справедливого решения ожидать не стоит", - отметил эксперт.

Он считает, что за год исчезла острота восприятия и сильные чувства и эмоции испытывают только родственники погибших и пострадавшие в аварии.

"Этот резонанс быстро проходит, особенно в наших условиях, когда общество перенасыщено подобными вопросами и уже нет особой остроты восприятия и так далее. Сейчас уже можно подтасовывать факты, будет много разных версий, самые невероятные конспирологические предположения. В итоге Зайцевой будут рукоплескать, оденут на голову венок и "поведут под руки" дальше", - считает Сергей Шабовта.

Напомним, ранее мы писали о том, что в суде над Зайцевой и Дроновым выводы экспертизы объясняли с помощью игрушки.

А также рассказывали о том, что в деле Зайцевой и Дронова адвокаты нашли нестыковки.

Видео: РБК-Украина