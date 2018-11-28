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Намагався познайомитися: пасажир маршрутки з ножем напав на дівчину

STYLERЖиття    28.11.2018 - 10:17

Відео: (youtube.com/Киев Оперативный)

У вівторок ввечері, 27 листопада, в одній з київських маршруток чоловік у стані алкогольного сп'яніння погрожував пасажирці ножем, якщо та з ним не познайомиться. Про дивний інцидент повідомив один з пасажирів маршрутного автобуса №439 "Київ Оперативний" у Facebook.

"Їхав я сьогодні в маршрутці 439 (площа Перемоги - Виноградар). На одній із зупинок зайшов молодий чоловік (не у тверезому стані, тому що випив горілку, пиво, сидру і коньяк). Через кілька хвилин він дістав целофановий пакет якогось супермаркету і почав туди (вибачте) блювати. Всі розбіглися від нього і на наступний зупинці він вийшов, щоб викинути пакет", — почав історію користувач мережі.

 

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Він також розповів, що чоловік повернувся в маршрутку після того, як викинув в пакет, і вирішив познайомитися з однією з пасажирок.

"Повернувшись назад в маршрутку, він відчув себе мачо-боєм і просунувся в центр маршрутки. Ще через кілька зупинок, мачо вирішив підкотити до дівчини, щоб познайомитися. Зрозуміло, що дівчина була проти і тут почався самий **здець: він дістає ніж і з криками "я вб'ю тебе" кидається на бідну дівчину. Чоловік, що стоїть біля цього неадеквата, швидко зреагував і заломав його. Другий чоловік вихопив ніж і викликали поліцію. Поки чекали поліцію алкаш не витримав і ще раз "оновив" маршрутку", — додали в співтоваристві.

У публікації також додали, що на місці працюють ППОП і СОГ.

Намагався познайомитися: пасажир маршрутки з ножем напав на дівчину

Скріншот поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, що скандал з "директором" маршрутки отримав продовження.

Раніше ми писали, що у центрі Києва напали на дружину екс-прем'єра України.

Відео: (video.rbc.ua)

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