"Меня ограбили": в центре Киева напали на супругу экс-премьера Украины

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что ничего ценного для воров в сумке не было

В субботу вечером, 24 ноября машину супруги экс-премьер-министра Украины Анатолия Кинаха ограбили. Вынесли черную сумку, в которой были вещи, имеющие ценность только для самой обладательницы. Об этом рассказала сама Марина Кинах на своей странице в Facebook.

"SOS! Прошу помощи... Напротив ЦУМа, возле киоска "Київська перепічка", у меня ограбили машину... Украли большую черную сумку... Я в шоке! Верните, пожалуйста, за вознаграждение! Вещи ценны только для меня...", — написала она.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/kovlkonata

Марина Кинах — Заслуженный журналист Украины, пресс-секретарь Союза промышленников и предпринимателей Украины. Супруга Анатолия Кинаха, экс-премьер-министра Украины, который занимал руководящую должность в 2001-2002 годах.

Напомним также, что украинцев предупредили о нападениях мошенников.

Мы писали, что украинцев возмутило систематическое воровство на дорогах. С отремонтированной дороги Днепр - Петриковка - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка украли барьерное ограждение.

А также о том, что в России отличились новым нелепым воровством. Мошенники решили украсть персонажей культового украинского мультфильма "Остров Сокровищ".

Видео: (video.rbc.ua)