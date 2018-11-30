Під Миколаєвом пораненого чоловіка живцем залили цементом (фото)

Фото: Колаж РБК-Україна

Злочинцем виявився 33-річний житель Веселинівського району

28 листопада в місті Вознесенськ, Миколаївської області затримали чоловіка, який жорстоко вбив 70-річного дідуся. 33-річний житель Веселинівського району завдав жертві ножові поранення, а після відніс в підвал і залив живцем цементом. Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області.

Встановлено, що в ніч з 23 на 24 листопада зловмисник, перебуваючи у приватному домоволодінні, на ґрунті особистої неприязні, завдав потерпілому 11 ножових поранень у різні життєво важливі частини тіла.

Після цього потерпілий втратив свідомість, а зловмисник перемістив його в підвальне приміщення, де залив жертву розчином цементу, щоб приховати вбивство.

Згідно з попередніми даними судово-медичної експертизи смерть потерпілого настала в результаті кисневого голодування. В даний час до Вознесенського суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Вбивці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, що волонтер повідомила про жорстоке побиття воїна України. Також волонтер висловила думку, що коли відбуваються подібні ситуації, дуже складно прогнозувати майбутнє і, швидше за все, подібний випадок не останній.

Раніше пасажир маршрутки з ножем напав на дівчину. У вівторок ввечері, 27 листопада, в одній з київських маршруток чоловік у стані алкогольного сп'яніння погрожував пасажирці ножем, якщо та не з ним познайомиться.

Ми писали, що ошукана жінка приготувала з коханця блюдо, яким нагодувала робочих.

Відео: Депутати сплять