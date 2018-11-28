Восемь на одного: волонтер сообщила о жестоком избиении воина Украины

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Наталья Юсупова поделилась подробностями вопиющего случая

Известный украинский волонтер Наталья Юсупова, которая ранее неоднократно обращалась за помощью для раненых бойцов ВСУ, сообщила, что неизвестные лица избили воина Украины, который с 2014 года был на войне. Об этом Юсупова написала на своей странице в Facebook.

"Вчера как раз перед сном, узнала, что нашего воина, который с 14 года был на войне, получивший тяжелейшее ранение, избила шайка сепаров, 8 на одного! Зацепились по бытовухе и пошло поехало. Он мощный, ВДВ, но 8 человек! В итоге сотрясение мозга, побои! Слава Богу, успел набрать другу. Иначе говорит, они бы меня убили. Так вот, приехали побратимы и у сепаров зубы на асфальте стучали. Получили по полной, на всю жизнь запомнят!" - пишет волонтер.

Также Юсупова негодует по поводу того, что полиция не занимается "сепарами" и в таких ситуациях их вызывать не имеет смысла: "Полиция сказала, что они сепаратизмом не занимаются! Все как обычно. Я полночи не спала, одно ужасное событие заменяется еще более гадким. Сепары повыползали из нор и наглеют. Постоянно слышу, что нападают на наших воинов. И трусливо в стае, один никогда не подойдет".

Скриншот с Facebook (www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Также волонтер высказала мнение, что когда происходят подобные ситуации, очень сложно прогнозировать будущее и, скорее всего, подобный случай не последний.

"Что будет, не знаю, парни говорят, устали ждать и хоронить побратимов. Отступать некуда. Началось затишье. Гражданам, живущим в Украине, любителям русского мира, лучше заткнуться, желательно навсегда. Никто Вам нашу страну так просто не подарит. Даже не мечтайте! Я знаю очень хорошо наших воинов, Вы будете получать с каждый разом все сильнее!" - написала Юсупова.

Пользователи активно отреагировали на сообщение волонтера и практически все ее поддержали.

Скриншот с Facebook (www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Ранее сообщалось, что Наталья Юсупова пристыдила украинцев, отметив, что пророссийские СМИ совершенно не умеют фильтровать информацию, выдавая ложное за действительное.

Также волонтер рассказала о вопиющем случае безразличия некоторых граждан к войне на Донбассе.

Девушки в рядах украинской армии

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