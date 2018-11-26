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"Идиоты ринулись кричать о выборах": волонтер пристыдила украинцев

STYLERЖизнь    26.11.2018 - 12:56
"Идиоты ринулись кричать о выборах": волонтер пристыдила украинцев
Фото: РБК-Украина

Юсупова утверждает, что пророссийские ТВ-каналы нужно закрыть

Известный украинский волонтер Наталья Юсупова (Ветвицкая), которая ранее обратилась за помощью для раненых бойцов ВСУ, пристыдила украинцев, отметив, что пророссийские СМИ совершенно не умеют фильтровать информацию, выдавая ложное за действительное. Об этом Юсупова сообщила на своей странице в Facebook.

"Шесть раненых моряков, двое в тяжелом состоянии! На Востоке тоже есть убитый воин и раненые! Обложили со всех сторон. Идиоты, ринулись кричать о выборах! Ну слов нормальных нет для Вас! "Президент все спланировал, нас лишают права выбора". Ватники Вам аплодируют", - негодует Юсупова.

Волонтер пишет: "У Вас вообще надо забрать все права! Мозг у Вас уже отняли, вложив ватные лозунги, дальше пустота. Впервые в истории, выборы пытаются сорвать путём нападения буксира на морфлот, ядерной державы. Вы хоть эту чушь не пишите на украинском! Мы 5 лет ждали, когда закроют пророссийские СМИ и тв, закроют рот оппоблоку и псевдо-оппозиции. Фигу Вам, а не реванш!"

&quot;Идиоты ринулись кричать о выборах&quot;: волонтер пристыдила украинцев

Скриншот поста: (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Пользователи мигом отреагировали и поддержали Наталью, а также согласились с тем, что стоит закрыть пророссийские ТВ-каналы:

&quot;Идиоты ринулись кричать о выборах&quot;: волонтер пристыдила украинцев

Скриншот комментариев: (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

&quot;Идиоты ринулись кричать о выборах&quot;: волонтер пристыдила украинцев

Напомним, что волонтер пристыдила украинцев за безразличие к войне.

Ранее мы писали о том, что волонтер Наталья Юсупова призвала украинцев своими делами и трудом обеспечить собственное благосостояние, а не жаловаться на тяжелые условия жизни. 

Также сообщалось, что Юсупова прокомментировала решение Приходько уйти в политику.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины волонтерНаталья Юсупова
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