"Грустно, но не удивительно": волонтер прокомментировала решение Приходько уйти в политику

Фото: коллаж РБК-Украина

Наталья Юсупова напомнила, что артистка уже имеет за своими плечами политический опыт

Известная волонтер Наталья Юсупова (Ветвицкая) прокомментировала решение певицы Анастасии Приходько оставить сцену и заняться политической деятельностью. Она отметила в своем Facebook, что от любви до ненависти всего один шаг - и это уже произошло.

"Скоро выборы и вот оно почалось. Первый пошел, как говорится", - написала Наталья.

"Настя пишет "сегодня впервые выступала на форуме как политик", улыбнуло, до выборов еще год, но уже политик. Обращение к народу так же было "Ухожу с большой сцены, 5 лет на фронте, все ради помощи воинам.." Прикрываться войной и воинами, это все еще модный тренд. Н-да, грустно, но не удивительно", - отметила волонтер.

Также Юсупова напомнила, что Приходько уже имеет за своими плечами политический опыт.

"Пару лет назад она уже уходила в "большую политику" к Ляшко и быстро как-то сдулась. Теперь ЮВТ и много дифирамбов в ее адрес", - написала она.

Нынче Приходько решила примкнуть к партии "Батькивщина".

"Угу, не будет никакой самостоятельности и личностного роста, это болото. Не понимаю, есть профессия, известность, поклонники, возможность помогать и развиваться, разве этого мало для счастья?? Видимо мало денег, другого у меня ответа нет! ", - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Юсупова высказала уверенность, что предстоящие выборы будут борьбой за власть не только тех, "кого мы видим у кормушки уже много лет", но и волонтеров, артистов и других, желающих пробить себе дорогу к "великому будущему".

"Думаю, что мы еще такого не видели, не будет никаких моральных принципов, чести и достоинства, только лишь по трупам к мандату", - написала она.

Ранее сообщалось, что мать Анастасии Приходько эмоционально отреагировала на решение дочери закончить с карьерой артистки.

Также мы писали о том, что волонтер Наталья Юсупова призвала украинцев своими делами и трудом обеспечить собственное благосостояние, а не жаловаться на тяжелые условия жизни.

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Видео: РБК-Украина