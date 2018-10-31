"Прикро, але не дивно": волонтерка прокоментувала рішення Приходько піти у політику

Фото: колаж РБК-Україна

Наталія Юсупова нагадала, що артистка вже має за своїми плечима політичний досвід

Відома волонтерка Наталя Юсупова (Ветвицька) прокоментувала рішення співачки Анастасії Приходько залишити сцену та зайнятися політичною діяльністю. Вона зазначила у своєму Facebook, що від любові до ненависті всього один крок - і це вже сталося.

"Скоро вибори і ось воно почалось. Перший пішов, як кажуть", - написала Наталя.

"Настя пише "сьогодні вперше виступала на форумі як політик", посміхнуло, до виборів ще рік, але вже політик. Звернення до народу так само було "Йду з великої сцени, 5 років на фронті, все заради допомоги воїнам.." Прикриватися війною і воїнами, це все ще модний тренд. Н-да, прикро, але не дивно", - зазначила волонтерка.

Також Юсупова нагадала, що Приходько вже має за своїми плечима політичний досвід.

"Пару років тому вона вже йшла у "велику політику" до Ляшка та швидко якось здулася. Тепер ЮВТ і багато дифірамбів на її адресу", - написала вона.

Нині Приходько вирішила приєднатися до партії "Батьківщина".

"Еге, не буде жодної самостійності та особистісного зростання, це болото. Не розумію, є професія, популярність, шанувальники, можливість допомагати і розвиватися, хіба цього мало для щастя?? Мабуть мало грошей, іншого у мене відповіді немає!", - йдеться у публікації.

Скрін: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Юсупова висловила впевненість, що майбутні вибори будуть боротьбою за владу не тільки тих, "кого ми бачимо у годівниці вже багато років", але і волонтерів, артистів та інших, бажаючих пробити собі дорогу до "великого майбутнього".

"Думаю, що ми ще такого не бачили, не буде ніяких моральних принципів, честі та гідності, тільки лише по трупах до мандату", - написала вона.

Раніше повідомлялося, що мати Анастасії Приходько емоційно відреагувала на рішення дочки закінчити кар'єру артистки.

Також ми писали про те, що волонтер Наталя Юсупова закликала українців своїми справами та працею забезпечити власний добробут, а не скаржитися на важкі умови життя.

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Відео: РБК-Україна