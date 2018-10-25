"Хватит унижать себя и страну!": волонтер высказалась о бедности в Украине

Фото: коллаж РБК-Украина

Волонтер Наталья Юсупова отметила, что не голодает тот - кто трудится

Известная волонтер Наталья Юсупова (Ветвицкая) призвала украинцев своими делами и трудом обеспечить собственное благосостояние, а не жаловаться на тяжелые условия жизни. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Как только пишу пост о том, что наша страна не так бедствует, как кричат на ТВ и в соцсетях, сразу же выплывают соотечественники с жесткой претензией "В Киеве народ жирует, в маленьких городах и селах люди голодают". При том, что я пятый год общаюсь и вижу людей с сел, городов и поселков, знаю и вижу, как они живут", - написала она.

Юсупова признает, что живут действительно тяжело, но не голодает тот - кто трудится.

"Конечно, есть люди, которые не могут работать, это люди с инвалидностью, одинокие старики и дети. Многие из нищенствуют, это ужасно, но мои посты не об этом", - продолжила волонтер.

"У меня всегда возникает вопрос - заходя на страницы кричащих, не вижу постов о помощи, какой-либо благотворительной программы, нет фото стариков, детей, ничего. Возможно, помощь идет не публично, ок, но писать и обращать всеобщее внимание на проблему бедности вы можете??", - спрашивает Юсупова.

Скрин: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

"А так, фото себя любимых и идиотские видео, все!", - отметила она.

Волонтер Юсупова подчеркнула, что "если государство не справляется, а вы возмущаетесь, идите и помогайте!". Также она добавила, что стыдить ее точно не надо.

"Взять крупные города и областные центры, это фактически, половина нашего населения - люди работают и многие живут обеспеченно. Хватит унижать себя и страну!", - призвала волонтер.

В комментариях к посту Юсуповой ее подписчики высказывают солидарность с мнением, что каждый сам строит собственное благосостояние:

"Шесть лет ездила в командировки от телепроекта "Говорить Україна". В самые заброшенные села и городки. И поддерживаю вас, Наталья Юсупова";

"Поддерживаю полностью!"

"Так печаль в том, что в нашей стране чтоб не голодать надо не трудиться, а пахать на нескольких работах сутками, приходить и просто валится с ног или ездить за тридевять земель на заработки и месяцами не видеть, а то и годами своих близких. Это хорошо? Сомневаюсь, и печально, что в нашей стране ты не можешь нормально зарабатывать той профессией, которую ты любишь, а вынужден идти на ту, где больше платят, при этом ненавидеть свою работу и каждое утро скрипя зубами идти туда, понимая, что по другому ты не выживешь. Печально, что хорошие специалисты вынуждены уезжать за границу, чтобы нормально жить, ибо в нашей стране они просто не востребованы или низкооплачеваемы. Да, можно жить хорошо, но какой ценой, не думаю, что это правильно, и так не должно быть. Но это мнение чисто мое";

"В моем селе кто хочет, тот не нуждается. Да, встают с солнцем, ложатся с месяцем. Но детям в городах квартиры уже купили"...

Скрин: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Напомним, что ранее волонтер Наталья Юсупова рассказала о том, что в преддверии весенних выборов каждый политик пытается показать, что он ведет активную общественную и политическую активность.

Также мы писали, что Юсупова призналась о том, что больше всего ее как волонтера угнетают лживые обвинения в наживе.

Напомним, что волонтер также призвала неравнодушных украинцев помочь раненым воинам ООС, которых доставили в один из госпиталей Киева.

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Видео: РБК-Украина