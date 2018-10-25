"Досить принижувати себе і країну!": волонтер висловилася про бідність в Україні

Фото: колаж РБК-Україна

Волонтер Наталя Юсупова зазначила, що не голодує той - хто трудиться

Відома волонтерка Наталя Юсупова (Ветвицька) закликала українців своїми справами і працею забезпечити власний добробут, а не скаржитися на важкі умови життя. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Як тільки пишу пост про те, що наша країна не так бідує, як кричать на ТБ і в соцмережах, одразу ж випливають співвітчизники з жорсткою претензією "В Києві народ жирує, в маленьких містах і селах люди голодують". При тому, що я п'ятий рік спілкуюся і бачу людей з сіл, міст і селищ, знаю і бачу, як вони живуть", - написала вона.

Юсупова визнає, що живуть дійсно важко, але не голодує той - хто трудиться.

"Звичайно, є люди, які не можуть працювати, це люди з інвалідністю, самотні люди похилого віку і діти. Багато хто з жебрацтвом, це жахливо, але мої пости не про це", - продовжила волонтер.

"У мене завжди виникає питання - заходячи на сторінки волаючих, не бачу постів про допомогу, якої-небудь благодійної програми, немає фото старих, дітей, нічого. Можливо, допомога йде не публічно, ок, але писати і звертати загальну увагу на проблему бідності ви можете??", - запитує Юсупова.

Скрін: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

"А так, фото себе коханих та ідіотські відео, все!", - зазначила вона.

Волонтер Юсупова наголосила, що "якщо держава не справляється, а ви обурюєтеся, ідіть і допомагайте!". Також вона додала, що соромити її точно не треба.

"Взяти великі міста і обласні центри, це фактично, половина нашого населення - люди працюють і багато живуть забезпечено. Досить принижувати себе і країну!", - закликала волонтер.

В коментарях до посту Юсупової її підписники висловлюють солідарність з думкою, що кожен сам будує власний добробут:

"Шість років їздила у відрядження від телепроекту "говорить Україна". У найбільш занедбані села і містечка. І підтримую вас, Наталія Юсупова";

"Підтримую повністю!"

"Так печаль в тому, що в нашій країні щоб не голодувати треба не трудитися, а працювати на декількох роботах цілодобово, приходити і просто валиться з ніг або їздити за тридев'ять земель на заробітки і місяцями не бачити, а то й роками своїх близьких. Це добре? Сумніваюся, і сумно, що в нашій країні ти не можеш нормально заробляти тією професією, яку ти любиш, а змушений йти на ту, де більше платять, при цьому ненавидіти свою роботу і щоранку скриплячи зубами йти туди, розуміючи, що інакше ти не виживеш. Сумно, що хороші фахівці змушені їхати за кордон, щоб нормально жити, бо в нашій країні вони просто не затребувані або низкооплачеваемы. Так, можна жити добре, але якою ціною, не думаю, що це правильно, і так не повинно бути. Але це суто моя думка";

"У моєму селі хто хоче, той не потребує. Так, встають з сонцем, лягають з місяцем. Але дітям у містах квартири вже купили"...

Скрін: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Нагадаємо, що раніше волонтер Наталя Юсупова розповіла про те, що напередодні весняних виборів кожен політик намагається показати, що він веде активну громадську та політичну активність.

Також ми писали, що Юсупова зізналася про те, що найбільше її як волонтера пригнічують брехливі звинувачення у наживи.

Нагадаємо, що волонтер також закликала небайдужих українців допомогти пораненим воїнам ООС, яких доставили в один з госпіталів Києва.

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Відео: РБК-Україна