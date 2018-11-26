"Ідіоти кинулися кричати про вибори": волонтер присоромила українців

Фото: РБК-Україна

Юсупова стверджує, що проросійські ТБ-канали потрібно закрити

Відомий український волонтер Наталя Юсупова (Ветвицька), яка раніше звернулася за допомогою для поранених бійців ВСУ, присоромила українців, зазначивши, що проросійські ЗМІ зовсім не вміють фільтрувати інформацію, видаючи брехню за дійсне. Про це Юсупова повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Шість поранених моряків, двоє у важкому стані! На Сході теж є вбитий воїн і поранені! Обклали з усіх сторін. Ідіоти, кинулися кричати про вибори! Ну слів немає нормальних для Вас! "Президент все спланував, нас позбавляють права вибору". Ватники Вам аплодують", - обурюється Юсупова.

Волонтер пише: "У Вас взагалі треба забрати всі права! Мозок у Вас вже відняли, вклавши ватні гасла, далі порожнеча. Вперше в історії, намагаються зірвати вибори шляхом нападу буксира на морфлот, ядерної держави. Ви хоч цю нісенітницю не пишіть українською! Ми 5 років чекали, коли закриють проросійські ЗМІ і тб, закриють рот опоблоку і псевдо-опозиції. Дулю Вам, а не реванш!"

Скріншот поста: (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Користувачі миттю зреагували і підтримали Наталю, а також погодилися з тим, що варто закрити проросійські ТБ-канали:

Скріншот коментарів: (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Нагадаємо, що волонтер присоромила українців за байдужість до війни.

Раніше ми писали про те, що волонтер Наталя Юсупова закликала українців своїми справами і працею забезпечити власний добробут, а не скаржитися на важкі умови життя.

Також повідомлялося, що Юсупова прокоментувала рішення Приходько піти в політику.

Відео: РБК-Україна