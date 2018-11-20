"Загрызла бы!": волонтер высказалась о безразличии украинцев к войне на Донбассе

Фото: Наталья Юсупова

"Ни в одной цивилизованной стране мира нет народа, где вот так относятся к солдатам", - отметила волонтер

Известный украинский волонтер Наталья Юсупова (Ветвицкая), которая ранее обратилась в украинцам за помощью для раненых бойцов ВСУ, рассказала о вопиющем случае безразличия некоторых граждан к войне на Донбассе. Как написала она в Facebook, речь идет о диалоге между военным и гражданской, который произошел в общественном транспорте.

Юсупова рассказала, что военнослужащий ехал в маршрутке, а рядом с ним сидела взрослая женщина. Между ними возник разговор, в ходе которого солдат поведал о своем ранении, которое получил в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

"...Так ты был на войне и там получил ранение?? Ты, что не мог в другом месте заработать? Немая сцена.. Да мог! В 23 года он и другие ребята могут заработать в два раза больше, без риска для жизни, без риска остаться без ног и рук, сохранив здоровье и живя в свое удовольствие!", - написала волонтер.

"Пока взрослые мужики бухают на курортах, а сынки курят кальяны по ресторанам, парни под пулями каждый день! Нормальных слов для дураков не хватает! Приходят воины с передовой, совсем молодые и не очень, вместо уважения и человеческого отношения, им задают идиотские вопросы! Мне никогда не попадались, такие ватные тетеньки, живьем, только в интернете они смелые. Загрызла бы!", - не сдерживает эмоции Юсупова.

Она отметила, что ни в одной цивилизованной стране мира нет народа, где вот так относятся к солдатам.

"Мужчины воюют за целостность страны, показывая пример мужества! Внутри нашей страны, процветает сепаратизм и откровенное хамство! То мест нет в госпиталях для воинов, но для платных пациентов есть, то котлеты платные! На операции собираем, с врачами ругаемся, группу инвалидности чуть ли не выпрашиваем, да ту же запеканку воин не может съесть, не заплатив! Я смотрю на ребят, на их поникшие головы и грустные глаза. Реально стыдно!", - говорится в публикации.

Скриншот (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

В комментариях к сообщению Юсуповой ее подписчики высказывают солидарность с возмущением волонтера:

"Это точно! Обидно то что людишки думают, что ребята на войну из-за денег идут. Миллионерами возвращаются. Что в голове у них?";

"Беда какая-то с людьми! Не со всеми, СССР наверное влияет до сих пор, не знаю почему так! Печально!";

"Жаль, но, это правда"...

Скриншот (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Ранее мы писали о том, что волонтер Наталья Юсупова призвала украинцев своими делами и трудом обеспечить собственное благосостояние, а не жаловаться на тяжелые условия жизни.

Также сообщалось, что Юсупова прокомментировала решение Приходько уйти в политику.

Напомним, волонтеры из проекта "Вернись живым" рассказали трогательную историю о том, как сын с отцом спасают жизни военных, ежемесячно оставляя наличными 500 грн и 100 долларов.

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Видео: РБК-Украина