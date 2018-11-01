"Спасли десятки защитников Украины": в сети рассказали об отце с сыном, которые помогают военным

Семья ежемесячно оставляет наличными 500 грн и 100 долларов
Волонтеры из проекта "Вернись живым" рассказали трогательную историю о том, как сын с отцом спасают жизни военных, ежемесячно оставляя наличными 500 грн и 100 долларов. Соответствующий пост опубликован в Facebook.
"Богдан с отцом спасают жизни военных. Они ежемесячно вдвоем приходят в фонд "Вернись живым" и лично оставляют наличные - 500 грн и 100 долларов. Всегда. Из месяца в месяц. С октября прошлого года семья передала на помощь армии около 40 000 грн", - написано в посте.
Утверждается, что с начала войны их личный вклад составил более 190 000 грн. Примерно за такую сумму был приобретен и передан на фронт тепловизионный прицел Pulsar Trail XQ50 и тепловизор Рulsar Helion XQ50F. Эти приборы помогли спасти десятки защитников Украины.
"Спасибо патриотической семье и всем, кто, несмотря на сложности, продолжает помогать! Вы - лучший тыл!", - поблагодарила Команда Фонда всех неравнодушных.
Скриншот поста: (facebook.com/backandalive)
Пользователи высказали свое уважение и благодарность, поступок отца и сына растрогал, не оставив никого равнодушным:
Скриншот комментариев: (facebook.com/backandalive)
Напомним, что рассказали героическую историю украинского бойца.
Мы писали, что волонтер рассказала о том, что в преддверии весенних выборов каждый политик пытается показать, что он ведет активную общественную и политическую активность.
Также мы писали, что Юсупова призналась о том, что больше всего ее угнетают лживые обвинения в наживе.
Видео: РБК-Украина