"Убежал из школы на Майдан": рассказали героическую историю украинского бойца

Фото: Коллаж РБК-Украина

Парень в 17 лет попал на Майдан

Волонтер, член комиссии по отбору в Нацполицию, который вместе с Георгием Тукой организовал волонтерскую группу "Народный тыл", Роман Синицын рассказал героическую историю украинского бойца. Соответствующий пост опубликован в Faсebook.

"Сбежал из школы на Майдан. Сбежал с Майдана на войну, навешал лапши, что есть 18 лет, хотя было 17. Полетел с Гордийчуком на Саурку, участник обороны высоты", - пишет Синицын.

По словам волонтера, под Санжаровкой, позиция "Валера" со своим подразделением "отгонял" танки сепаратистов. В результате сжег с СПГ: один полностью, второй - сбил гусянку, предназначенную для перевозки грузов.

Фото: (facebook.com/romabra)

Роман Синицын вспоминает: "С танка натягивали экипаж с российскими документами и сняли вооружение. Получил позывной "Мародер" за это.

Дебальцево, Пески, Зайцево. В последнее время командовал разведвзводом мехбатальона под Марьинкой".

Не так давно во время создания подкопов для скрытного приближения к позициям противника, парню оторвало ногу. Новая нога уже в процессе бета-тестирования. "Никакой Государственной награды, да он и не парится по этому поводу", - отмечает волонтер.

Скриншот поста: (facebook.com/romabra)

Напомним, что ранее волонтер попросила киевлян о помощи.

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Видео: РБК-Украина