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"Втік зі школи на Майдан": розповіли героїчну історію українського бійця

STYLERЖиття    31.10.2018 - 11:30
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Хлопець у 17 років потрапив на Майдан

Волонтер, член комісії з відбору у Нацполіцію, який разом з Георгієм Тукой організував волонтерську групу "Народний тил", Роман Синіцин розповів героїчну історію українського бійця. Відповідний пост опублікований в Faсebook.

"Втік зі школи на Майдан. Втік з Майдану на війну, навішав лапші, що є 18 років, хоча було 17. Полетів з Гордійчуком на Саурку, учасник оборони висоти", - пише Синіцин.

За словами волонтера, під Санжарівкою, позиція "Валера" зі своїм підрозділом "відганяв" танки сепаратистів. В результаті спалив з СПГ: один повністю, другий - збив гусянку, призначену для перевезення вантажів.

&quot;Втік зі школи на Майдан&quot;: розповіли героїчну історію українського бійцяФото: (facebook.com/romabra)

Роман Синіцин згадує: "З танка натягували екіпаж з російськими документами і зняли озброєння. Отримав позивний "Мародер". Дебальцеве, Піски, Зайцево. Останнім часом командував розвідвзводом мехбатальйону під Мар'їнкой. 

Не так давно під час створення підкопів для скритного наближення до позицій противника, хлопцеві відірвало ногу. Нова нога вже в процесі бета-тестування. "Жодної Державної нагороди, та він і не париться з цього приводу", - зазначає волонтер.

&quot;Втік зі школи на Майдан&quot;: розповіли героїчну історію українського бійця

Скріншот поста: (facebook.com/romabra)

Нагадаємо, що раніше волонтер попросила киян про допомогу.

Ми писали, що волонтер розповіла про те, що напередодні весняних виборів кожен політик намагається показати, що він веде активну громадську і політичну активність.

Також ми писали, що Юсупова зізналася про те, що найбільше її пригнічують брехливі звинувачення у наживі.

Відео: РБК-Україна

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