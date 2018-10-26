"Война не заканчивается": волонтер попросила киевлян о помощи

Фото: Коллаж РБК-Украина

Наталья Юсупова рассказала, что в Киеве снова борт с ранеными бойцами

Известная волонтер Наталья Юсупова, которая ранее высказалась о бедности в Украине, сообщила, что в Киеве снова борт с ранеными бойцами и призвала неравнодушных украинцев помочь. Соответствующий пост девушка опубликовала в Facebook.

"Война не заканчивается и наши воины пятый год отдают свои жизни и здоровье за нас и нашу страну! После каждого поста о госпитале, я получаю угрозы и оскорбления от сепаров. Ну, что сказать, это война за независимость украинцев, наши бойцы защищают свою территорию, волонтёры помогают как могут", - пишет волонтер.

Фото: (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Юсупова утверждает, что в госпитале на данный момент много тяжелых раненых, с пулевыми и осколочными ранениями, также есть воины без ног, подорвавшиеся на минах. Немало погибших.

"Я прошу киевлян и людей с других городов помогать нам, кто чем может! Потребности всегда одинаковы: соки, вода, кофе, чай, колбаса, сыр, сладкое. Нужны пелёнки, памперсы не нужны! Из лекарств только обезболивающее, дексалгин и кетанов в ампулах", - отметила Наталья.

Скриншот поста: (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Напомним, что ранее волонтер Наталья Юсупова рассказала о том, что в преддверии весенних выборов каждый политик пытается показать, что он ведет активную общественную и политическую активность.

Также мы писали, что Юсупова призналась о том, что больше всего ее угнетают лживые обвинения в наживе.

Напомним, что волонтер также призвала неравнодушных украинцев помочь раненым воинам ООС, которых доставили в один из госпиталей Киева.

Видео: РБК-Украина