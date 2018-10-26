"Війна не закінчується": волонтер попросила киян про допомогу

Фото: Колаж РБК-Україна

Наталія Юсупова повідомила, що в Києві знову борт з пораненими бійцями

Відома волонтер Наталя Юсупова, яка раніше висловилася про бідність в Україні, повідомила, що в Києві знову борт з пораненими бійцями і закликала небайдужих українців допомогти. Відповідний пост дівчина опублікувала у Facebook.

"Війна не закінчується і наші воїни п'ятий рік віддають свої життя і здоров'я за нас і нашу країну! Після кожного поста про госпіталь, я отримую погрози та образи від сепарів. Ну, що сказати, це війна за незалежність українців, наші бійці захищають свою територію, волонтери допомагають як можуть", - пише волонтер.

Фото: (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Юсупова стверджує, що в госпіталі на даний момент багато важких поранених, з кульовими і осколковими ранами, також є воїни без ніг, що підірвалися на мінах. Чимало загиблих.

"Я прошу киян та людей з інших міст нам допомагати, хто чим може! Потреби завжди однакові: соки, вода, кава, чай, ковбаса, сир, солодке. Потрібні пелюшки, памперси не потрібні! З ліків лише знеболювальне, дексалгін і кетанов в ампулах", - зазначила Наталя.

Скріншот поста: (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Нагадаємо, що раніше волонтер Наталя Юсупова розповіла про те, що напередодні весняних виборів кожен політик намагається показати, що він веде активну громадську і політичну активність.

Також ми писали, що Юсупова зізналася про те, що найбільше її пригнічують брехливі звинувачення у наживі.

Нагадаємо, що волонтер також закликала небайдужих українців допомогти пораненим воїнам ООС, яких доставили в один з госпіталів Києва.

Відео: РБК-Україна