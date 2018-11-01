"Врятували десятки захисників України": у мережі розповіли про батька з сином, які допомагають військовим

Фото: Колаж РБК-Україна

Сім'я щомісяця залишає готівкою 500 грн та 100 доларів

Волонтери з проекту "Повернись живим" розповіли зворушливу історію про те, як син з батьком рятують життя військових, щомісяця залишаючи готівкою 500 грн та 100 доларів. Відповідний пост опублікований в Facebook.

"Богдан з батьком рятують життя військових. Вони щомісяця удвох приходять до фонду "Повернися живим" і особисто залишають готівку - 500 грн та 100 доларів. Завжди. З місяця в місяць. З жовтня минулого року сім'я передала на допомогу армії близько 40 000 грн", - написано в пості.

Стверджується, що з початку війни їх особистий внесок склав понад 190 000 грн. Приблизно за таку суму був придбаний і переданий на фронт тепловізійний приціл Pulsar Trail XQ50 і тепловізор Рulsar Helion XQ50F. Ці прилади допомогли врятувати десятки захисників України.

"Дякуємо патріотичній родині і всім, хто, незважаючи на складнощі, продовжує допомагати! Ви - кращий тил!", - подякувала Команда Фонду всім небайдужим.

Скріншот поста: (facebook.com/backandalive)

Користувачі висловили свою повагу і подяку, вчинок батька і сина зворушив, не залишивши нікого байдужим:

Скріншот коментарів: (facebook.com/backandalive)

Нагадаємо, що розповіли героїчну історію українського бійця.

Ми писали, що волонтер розповіла про те, що напередодні весняних виборів кожен політик намагається показати, що він веде активну громадську і політичну активність.

Також ми писали, що Юсупова зізналася про те, що найбільше її пригнічують брехливі звинувачення у наживі.

Відео: РБК-Україна