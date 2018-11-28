Вісім на одного: волонтер повідомила про жорстоке биття воїна України

Колаж РБК-Україна

Наталія Юсупова поділилася подробицями випадку

Відомий український волонтер Наталя Юсупова, яка раніше неодноразово зверталася за допомогою для поранених бійців ВСУ, повідомила, що невідомі особи побили воїна України, який з 2014 року був на війні. Про це Юсупова написала на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора як раз перед сном, дізналася, що нашого воїна, який з 14 року був на війні, отримав важке поранення, побила зграя сепаров, 8 на одного! Зачепилися за битовусі і пішло поїхало. Він потужний, ВДВ, але 8 чоловік! У підсумку струс мозку, побої! Слава Богу, встиг набрати одному. Інакше говорить, вони б мене вбили. Так ось, приїхали побратими і у сепаров зуби на асфальті стукали. Отримали по повній, на все життя запам'ятають!" - пише волонтер.

Також Юсупова обурюється з приводу того, що поліція не займається "сепарами" і в таких ситуаціях їх викликати не має сенсу: "Поліція сказала, що вони сепаратизмом не займаються! Все як завжди. Я півночі не спала, одна жахлива подія замінюється ще більш гидким. Сепары повыползали з нір і нахабніють. Постійно чую, що нападають на наших воїнів. І боягузливо в зграї, один ніколи не підійде".

Скріншот з Facebook (www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Також волонтер висловила думку, що коли відбуваються подібні ситуації, дуже складно прогнозувати майбутнє і, швидше за все, подібний випадок побиття українського воїна не останній.

"Що буде, не знаю, хлопці кажуть, втомилися чекати і ховати побратимів. Відступати нікуди. Почалося затишшя. Громадянам, які живуть в Україні, любителям російського світу, краще заткнутися, бажано назавжди. Ніхто Вам нашу країну так просто не подарує. Навіть не мрійте! Я знаю, дуже добре, наших воїнів, Ви будете отримувати з кожним разом все сильніше!" - написала Юсупова.

Користувачі активно відреагували на повідомлення волонтера і практично всі її підтримали.

Скріншот з Facebook (www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Раніше повідомлялося, що Наталя Юсупова присоромила українців, зазначивши, що проросійські ЗМІ зовсім не вміють фільтрувати інформацію, видаючи неправдиве за дійсне.

Також волонтер розповіла про кричущі випадки байдужості деяких громадян до війни на Донбасі.

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