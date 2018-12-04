"Случайно" зарезала новорожденного сына ножницами: подробности трагедии в Николаеве

Видео: youtube.com/Новости-N

Во вторник, 4 декабря в Заводском районном суде в Николаеве состоялось судебное заседание по делу об убийстве новорожденного ребенка. Роженица в состоянии алкогольного опьянения ножницам изрезала собственного сына, после чего выбросила тело малыша в мусорный бак. В суде женщина заявила, что убийство произошло случайно. Об этом сообщает издание Новости-N.

По данным следствия, в ночь с 5 на 6 февраля 2018 года около 2:00 ночи женщина почувствовала, что у нее отошли воды. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она решила не будить родных и самостоятельно приняла роды. Пока все спали она пошла на балкон, где, подставив миску, родила мальчика весом 1 килограмм 836 грамм, длина тела 42 сантиметра. Пуповину она обрезала маникюрными ножницами.

Жизнь малыша началась со смерти: женщина задушила собственного сына, а после этого теми же ножницами изрезала малыша.

"Реализуя заранее возникшее преступное намерение убийства своего ребенка, предвидя и желая его смерти С. на протяжении нескольких минут начала давить левой рукой со значительной силой на лицо и в область шеи ребенка, закрывая рот и нос. Тем самым перекрывая доступ воздуха для дыхания. В то же время, для достижения гарантированного наступления смерти, держа ножницы в правой руке С. стала наносить множественные удары острой частью ножниц по телу ребенка, причиняя ему ранения до того момента пока не почувствовала, что ребенок мертв. Своими действиями С. нанесла 22 колото-резаных ранения в области шеи, грудной клетки, живота и конечностей ребенка, которые имеют разную степень тяжести телесных повреждений, являются прижизненными и были нанесены незадолго до наступления смерти…", - зачитала прокурор.

Фото: (novosti-n.org)

После зверского и заранее спланированного убийства женщина сложила труп малыша в полиэтиленовый пакет, вместе с вещами, использовавшимися при родах, и спрятала на балконе. Через сутки подозреваемая выбросила полиэтиленовый пакет в мусорный бак.

Во время судебного заседания подсудимая заявила, что признает свою вину, этому возразил ее адвокат.

"Она признает свою вину частично, она не признает данную квалификацию", -пояснил он.

После переговоров с правозащитником подсудимая пояснила, что частично признает свою вину, поскольку убийство произошло по другим обстоятельствам. Она согласилась давать показания в ходе судебного процесса.

"Частично признаю, я не специально убила, при других обстоятельствах", - пояснила обвиняемая.

Напомним, что в Николаеве по вине медиков умерла роженица с младенцем.

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