Выбросилась из окна роддома: новые подробности самоубийства роженицы в Киеве

Видео: YouTube/ТСН

В Киеве молодая мама, которая родила двойню, выбросилась из окна своей палаты на седьмом этаже. Врачи говорят, что у женщины случился послеродовый психоз, сообщает ТСН.

Врачи женской консультации в Ирпене утверждают, что семья 32-летней Татьяны и ее мужа была счастливой. Женщина три года мечтала о детях и была рада наступившей беременности. В начале октября медики решили перестраховаться и отправить Татьяну в областной роддом, так как выяснилось, что в семье ожидается двойня.

Роды прошли 18 октября, но они были преждевременные.

"Роды были преждевременные, родила двойню, первый был мальчик, в 13:35, с массой 1950, вторая – недоношенная девочка", - пояснил заместитель главного врача Андрей Карпенко.

Малышей сразу отправили в реанимацию. Их состояние было удовлетворительное, но после преждевременных родов они требовали особого уходу. Молодая мама, по словам врачей, быстро оправилась после родов и даже самостоятельно ходила кормить детей. Ее вместе с мужем разместили в отдельной палате.

В ночь с субботы на воскресенье Татьяна попросила мужа вынести пеленки в мусорник. Когда он вернулся через несколько минут, то увидел настежь открытое окно, а жены в палате не было. Ее нашли на парапете под окнами.

Врачи более часа пытались вернуть Татьяну к жизни, но травмы, которые она получила при падении, оказались смертельные. Работники роддома в шоке, так как роженица выглядела здоровой и счастливой. Не было ни одного фактора, который указывал бы, что у нее проблемы.

"Она была проконсультирована неврологом, терапевтом, окулистом, эндокринологом. Никаких особых изменений у нее в состоянии здоровья не нашли", - говорят медики и добавляют, что единственный врач, который не общался с Татьяной – это психолог, так как у нее не было признаков неадекватного поведения или депрессии.

"Она наблюдалась большим количеством врачей, и никто ничего не заметил. Это беременность желанная, все-таки 32 года. Что там произошло – мы не знаем", - говорят врачи.

Скриншоты видео (YouTube/ТСН)

Состояние, при котором женщина могла совершить такой поступок называют не послеродовой депрессией, а послеродовым психозом. Врачи считают, что причиной самоубийства могло стать только внезапное острое состояние, которое невозможно было спрогнозировать.

Малыши еще неделю пробудут в больнице, а потом отец заберет их домой.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что молодая женщина выбросилась из окна роддома.

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Видео: РБК-Украина