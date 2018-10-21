Женщина выбросилась из окна киевского роддома: подробности инцидента (фото)

Фото: (emergency-hospital.kiev.ua)

Сообщается, что это не первый случай суицида в роддоме

Из окна роддома Киевской областной клинической больницы выпрыгнула молодая девушка. Сообщается, что в ночь на 21 октября женщина была найдена возле окон больницы мертвой. От полученных травм роженица погибла на месте, сообщает Информатор.

Работники службы охраны сообщили, что женщина, которая недавно родила ребенка в Киевской областной клинической больнице, выбросилась из окна роддома ночью 21 октября. В результате падения с высоты она получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте.

Фото: (kiev.informator.ua)

Работники роддома наотрез отказались комментировать данное происшествие. Однако добавили, что за почти 30 лет работы родильного отделения, это первый подобный случай. Также медики подчеркнули, что у рожениц часто случаются нервные срывы из-за постродовой депрессии.

Интересно, что ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о попытках и случаях самоубийств в больнице. Буквально год назад мужчина покончил с собой, выбросившись из хирургического отделения.

Напомним, что ранее в терапевтическом корпусе Киевской областной клинической больницы произошло возгорание.

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До этого сообщалось, что Порошенко назначил государственные стипендии выдающимся медикам.

Видео: (video.rbc.ua)