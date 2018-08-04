В Киеве из-за кондиционера произошло возгорание в больнице

Фото: пожарные ГСЧС

Пожарные быстро нашли источник дыма и потушили огонь

В Киеве сегодня ночью в терапевтическом корпусе киевской областной клинической больницы произошло возгорание. Об этом сообщает "Информатор".

Звонок на линию Службы спасения "101" поступил в 1:45. Чрезвычайное происшествие случилось по адресу улица Багговутовская, 1, на 4 этаже медучреждения. Как сообщается, возникло короткое замыкание в кондиционере.

К счастью, никто не пострадал – работники больницы вовремя обнаружили задымление и сразу же вызвали пожарных. По прибытии спасателей, было исследовано здание корпуса.

Необходимости в организованной эвакуации пациентов не было, но некоторые люди самостоятельно покинули помещение. Сотрудники службы спасения нашли источник задымления и удачно справились с разгорающимся огнем.

На место происшествия было направлено 5 единиц основной и специальной техники, а также полиция и медики.

Фото с места происшествия (kiev.informator.ua/Максим Торпан)

Напомним, ранее во Львове горел ресторан, пожарным частично удалось его спасти. А в Запорожской области пожар уничтожил дом, причиной возгорания стало попадание шаровой молнии. Также появились подробности о пожаре в одесском детском лагере "Виктория": останки детей долгое время лежали прямо на месте происшествия.

Видео: (video.rbc.ua)