У Києві через кондиціонер сталося загоряння в лікарні

Фото: пожежні ДСНС

Пожежники швидко знайшли джерело диму і загасили вогонь

У Києві сьогодні вночі в терапевтичному корпусі київської обласної клінічної лікарні сталося загоряння. Про це повідомляє "Інформатор".

Дзвінок на лінію Служби спасіння "101" надійшов о 1:45. Надзвичайна пригода сталася за адресою вулиця Багговутівська, 1, на 4 поверсі медустанови. Як повідомляється, виникло коротке замикання в кондиціонері.

На щастя, ніхто не постраждав – працівники лікарні вчасно виявили задимлення і відразу ж викликали пожежників. Після прибуття рятувальників, була досліджена будівля корпусу.

Необхідність у організованої евакуації пацієнтів не було, але деякі люди самостійно покинули приміщення. Співробітники служби порятунку знайшли джерело задимлення і вдало впоралися з розгорається вогнем.

На місце події було направлено 5 одиниць основної та спеціальної техніки, а також поліція і медики.

Фото з місця події (kiev.informator.ua/Максим Торпан)

Нагадаємо, раніше у Львові горів ресторан, пожежним частково вдалося його врятувати. А в Запорізькій області пожежа знищила будинок, причиною загоряння стало попадання кульової блискавки. з'явилися подробиці про пожежу в одеському дитячому таборі "Вікторія": останки дітей довгий час лежали прямо на місці події.

Вiдео: (video.rbc.ua)