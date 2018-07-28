Пожар во Львове: горел ресторан (видео)

Иллюстративное фото (pixabay)

Пожар случился по адресу Бондарская, 4. Никто не пострадал

Во Львове случился пожар. Горело здание местного ресторана. Спасатели своевременно ликвидировали огонь и, благодаря их работе, помещение заведения частично удалось спасти. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале службы ГУ ГСЧС во Львовской области.

Пожар случился по адресу улица Бондарская, 4. Как видно на кадрах видео, огонь быстро распространился и охватил деревянную одноэтажную постройку. Площадь ресторана вместе с мансардой составляет 300 квадратных метров.

Видео: спасатели тушили ресторан во Львове (youtube.com/ГУ ГСЧС во Львовской области)

При ликвидации пожара у спасателей возникли сложности, поскольку огонь проник на крышу в межкровельные пустоты. Из-за этого пришлось разобрать крышу. Помимо этого, дополнительные сложности создавала сильная задымленность помещения. Борьба с пламенем продолжалась примерно час. Огонь удалось потушить.

По имеющейся информации, мансарду площадью 100 квадратных метров спасти не удалось. При пожаре сильно обгорели перекрытия между этажом и мансардой.

К счастью, в результате происшествия, никто не пострадал. Возгорание случилось ночью, и на момент его возникновения, никого в помещении не было. На данный момент ведется расследование для выяснения причин того, что могло стать причиной пожара.

Напомним, недавно в Запорожской области сгорел дом из-за того, что в него попала шаровая молния. Кроме того, ранее в соцсети появились новые подробности пожара в детском лагере "Виктория", в результате которого погибли дети. Также в Киеве мужчина поджег себя и таким образом спровоцировал пожар.

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